Легенда «Атлетико», о которой не говорят. Почему мы недооцениваем Коке

Работа и борьба — две вещи, которые определили и путь Коке, и его игровой стиль. Отец семейства полжизни работал грузчиком, таскал ящики с пивом Heineken. Коке смотрел на него и впитывал основы трудолюбия. Он обожал футбол, но ради прогресса приходилось постоянно работать над собой. При взгляде со стороны может показаться, что Коке немного полноват для футболиста. И это правда: у него особенное телосложение, и сам он признается — в детстве был пухлым, а на протяжении всей карьеры ему приходится соблюдать диеты, практиковать интервальное голодание и тренироваться буквально каждый день, чтобы не растерять форму. Даже во время отпуска.