Легенда «Атлетико», о которой не говорят. Почему мы недооцениваем Коке

Современная история «Атлетико» обычно ассоциируется с Диего Симеоне. Оно и неудивительно — именно аргентинец превратил клуб из середняка в гранда. Именно он ведет его к третьему финалу Лиги чемпионов под своим руководством. Чоло — настоящая икона «Атлетико». Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что своим масштабом он затмил всех звезд, когда-либо выступавших за «матрасников», — от Диего Форлана до Антуана Гризманна.
Но есть у этого клуба и скрытая легенда. Человек, который до сих пор играет важную роль в стартовом составе. Который находится в системе «Атлетико» с шести лет. Который много раз мог уйти, но всегда сохранял этим цветам верность. Хорхе Ресуррексьон Меродио. Или просто Коке.
Прозвище прилипло в детстве — так его называл старший брат. Как признавался сам Коке, даже мать называла его Хорхе только в тех случаях, когда собиралась за что-то отчитать.
Коке родился в мадридском районе Вальекас и по логике должен был начинать карьеру в «Райо Вальекано», как его друг и сосед по двору Альваро Негредо. Но направление развития определило семейство. Еще дед Коке был «сосьо» «Атлетико», и с детства мальчик ходил на матчи «матрасников» — то с дедом, то со старшим братом, с которым делил комнату.
В шесть лет Коке поступил в академию «Атлетико», позже семья переехала в район Ла Финка — поближе к стадиону и месту учебы. Но именно трущобы Вальекаса Коке называет местом, заложившим основу его характера.
«Я вырос в Вальекасе и видел там много разных людей. Учился у всех — и у тех, кто делал не очень хорошие вещи, и у тех, кто поступал правильно и пошел по другому пути. Жизнь в этом районе сформировала мою личность. Работа, жертвенность, умение никогда не останавливаться и бороться за свою мечту. Там людям приходится биться за свои цели, и это мотивировало».
Работа и борьба — две вещи, которые определили и путь Коке, и его игровой стиль. Отец семейства полжизни работал грузчиком, таскал ящики с пивом Heineken. Коке смотрел на него и впитывал основы трудолюбия. Он обожал футбол, но ради прогресса приходилось постоянно работать над собой. При взгляде со стороны может показаться, что Коке немного полноват для футболиста. И это правда: у него особенное телосложение, и сам он признается — в детстве был пухлым, а на протяжении всей карьеры ему приходится соблюдать диеты, практиковать интервальное голодание и тренироваться буквально каждый день, чтобы не растерять форму. Даже во время отпуска.
Но Коке добился всего не только благодаря упорству и умению пахать. Его талант был заметен еще в очень юном возрасте. Тренеры отмечали, как зрело Коке мыслит на футбольном поле, как контролирует мяч и диктует темп игры в полузащите. Тогда же он получил прозвище «новый Хави». Спустя годы «Барселона» даже попытается подписать Коке на место ушедшей легенды, но футболист «Атлетико» откажется покидать родной дом.
Возможно, Коке был бы утонченным эстетом, как Хави, если бы вырос на «Камп Ноу», но он прошел другую школу.
«Никак не отношусь к прозвищу “новый Хави”, он уникален. На футбольном поле мне больше всего нравится побеждать. Футбол — это победа. Мне нравится контроль мяча, но важнее научиться терпеть на поле. Успехи “Атлетико” состоялись во многом из-за того, что мы терпели и бились. Вкус победы гораздо приятнее, когда он достается таким путем».
Симеоне, само собой, внес свой вклад в это футбольное восприятие. По словам Коке, именно Чоло научил его быть победителем. Он пришел с философией: побеждать и жить в данный конкретный момент, научил думать о победе над всеми и в любое время.
Еще до достижения 30-летия Коке стал рекордсменом по числу сыгранных матчей за «Атлетико». Сейчас ему 34, и летом у Симеоне были планы давать ветерану больше отдыха. В команду пришли Джонни Кардосо и Обед Варгас, но из-за травмы Пабло Барриоса центр поля команды просел, и на осенне-зимнем отрезке команда посыпалась.
Симеоне признал, что слишком рано отобрал у Коке роль ключевого футболиста и вернул его в стартовый состав. Результаты не заставили себя долго ждать. Коке не только мастерски разбивал прессинг лучших команд Испании и держал средний процент точности передач на уровне 95 — он носился по полю как в лучшие времена. Именно заряженность и энергия Коке стали одним из решающих факторов в противостоянии с «Барселоной» в полуфиналах Лиги чемпионов и Кубка Испании.
На прошлой неделе испанский ветеран показал, что не страшен ему и удушливый центр поля «Арсенала». Коке блестяще подстраивается под любого соперника. Спокойно пережил тактическую революцию, когда Симеоне отошел от идеи автобуса. И стал играть в более атакующий футбол.
За «Атлетико» не следят так, как за «Барсой» или «Реалом» — даже в этом клубе Коке был в тени. Но умалять его заслуги — все равно что приписывать успехи золотой «Барселоны» только Месси, игнорируя вклад Хави. Именно Коке — олицетворение «Атлетико» последних десятилетий. Он — его сердце и душа. Человек, на котором столько всего держалось в последние 15 сезонов. И держится до сих пор.
«Я знаю, что сделал великие вещи в этом клубе, — говорит Коке. — Все рассуждают о наследии, которое я оставляю, но я не думаю об этом. Думаю только об игре… Уверен, что когда-нибудь, уже завершив карьеру, я встречусь с друзьями, выпью с ними вина и расскажу обо всем, что сделал. И вот тогда тот маленький ребенок увидит все, что он построил».
Марк Бессонов