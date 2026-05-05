Пеп отдает чемпионство «Арсеналу»! Расклады на безумную золотую гонку в Англии: что теперь нужно Артете?

В 35-м туре АПЛ «Эвертон» и «Манчестер Сити» выдали настоящий триллер! Гости забили первыми, но после перерыва пропустили от «ирисок» три мяча за (!) 13 минут — дублем отметился вышедший на замену француз Тьерно Барри.
Пока Гвардиола приходил в себя, «Сити» побежал в атаку и усилиями Ковачича и Холанда сразу же сократил отставание. А уже в добавленное время Пепа от поражения спас Жереми Доку, сравнявший счет фантастическим обводящим ударом! Итог — 3:3 и шикарный подарок «Арсеналу» от Дэвида Мойеса!
Что теперь нужно Артете, чтобы сделать «Арсенал» чемпионом?
Важно отметить, что за три тура до финиша у «Манчестер Сити» есть одна игра в запасе. Но победа в этом матче (дома против «Кристал Пэлас») уже не позволит Гвардиоле сравнятся по очкам с «Арсеналом». У лондонской команды здесь появилось преимущество!
Итак, у «Арсенала» осталось три матча: выезд к «Вест Хэму», домашняя игра с уже вылетевшим в Чемпионшип «Бернли» и еще один выезд — к «Кристал Пэлас». Наверняка Артете будет непросто с «Вест Хэмом», которому очень нужны очки в борьбе за выживание с «Тоттенхэмом». Возможно, немало проблем «Арсеналу» доставит и «Пэлас» — эту команду «канониры» с трудом выбили из ¼ финала Кубка английской лиги.
Если говорить максимально просто, то «Арсеналу» нужно выиграть все три матча. Тогда команда станет чемпионом и не будет зависеть от «Сити». Если же «Арсенал» хотя бы один раз сыграет вничью или проиграет, ситуация сразу станет опасной, потому что «Сити» может этим воспользоваться и выйти на первое место.
У команды Пепа календарь немного длиннее: три домашних матча против «Брентфорда», «Кристал Пэлас» и «Астон Виллы», а также выезд к крепкому «Борнмуту». «Манчестер Сити» особенно хорош дома (39 очков из 71 добыты на «Этихаде»), поэтому у него хорошие шансы набрать максимум очков.
Чтобы «Сити» стал чемпионом, им нужно выигрывать все свои матчи и ждать, что «Арсенал» где-то потеряет очки. Если команда Артеты оступится хотя бы один раз, «Сити» может этим воспользоваться и выйти вперед. Например, «канониры» побеждают в двух матчах, но в третьем играют вничью — при таком раскладе если «Сити» выигрывает все четыре матча, то сравнивается с «Арсеналом» по очкам (по 83). Здесь все решит разница забитых и пропущенных, которая у лондонцев пока лучше (+41 против +37).
В итоге все сводится к простому сценарию: «Арсенал» станет чемпионом, если выиграет все оставшиеся игры. «Сити» станет чемпионом, если пройдет свой отрезок без потерь и дождется ошибки от «Арсенала». Кажется, борьба будет идти до самого последнего тура!