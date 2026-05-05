Болельщики «Реала» требуют ухода Мбаппе из клуба

Мбаппе 27 лет, он выступает за «Реал» с 2024 года. В прошлом сезоне нападающий провел 41 матч в разных турнирах, забив 41 гол и отдав 6 передач. В текущем сезоне на счету нападающего 41 гол и 6 голевых передач в 41 игре. Вместе с «Реалом» Мбаппе стал обладателем Суперкубка Испании и победителем Межконтинентального кубка. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира, а также победил в Лиге наций.