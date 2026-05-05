«Бавария» интересуется 16-летним братом Хвичи Кварацхелии

«Бавария» проявляет интерес к нападающему тбилисского «Динамо» Торнике Кварацхелии — 16-летнему брату звездного вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Грузинский форвард прибыл в Мюнхен на прошлых выходных, чтобы посетить базу «Баварии» и встретиться с руководством клуба.
Футболист может посетить ответный матч ½ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 6 мая на «Альянц Арене».