Источник: Моуринью выдвинул десять требований для работы в «Реале»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью согласен возглавить «Реал» только при выполнении всех его условий, сообщает ESdiario.

Источник: Reuters

По информации источника, 63-летний португалец выдвинул руководству мадридского клуба, которое заинтересовано в его назначении, 10 требований. Главные из них: двухлетний контракт, полный контроль над составом и расставание с семью футболистами, включая Давида Алабу, Дани Карвахаля и Франа Гонсалеса. Также специалист хочет забрать с собой свой тренерский штаб из «Бенфики», но не против сохранить в составе нынешнего тренера Альваро Арбелоа. При этом Моуринью требует убрать тренера по физподготовке Антонио Пинтуса на фоне количества травм игроков «сливочных» в последние сезоны.

Также в списке требований Моуринью: отсутствие летних турне по США и Азии, прямой контакт с президентом Флорентино Пересом и второе медицинское мнение по травмам игроков.

Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл вместе с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.