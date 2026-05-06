Источник: Моуринью выдвинул десять требований для работы в «Реале»

По информации источника, 63-летний португалец выдвинул руководству мадридского клуба, которое заинтересовано в его назначении, 10 требований. Главные из них: двухлетний контракт, полный контроль над составом и расставание с семью футболистами, включая Давида Алабу, Дани Карвахаля и Франа Гонсалеса. Также специалист хочет забрать с собой свой тренерский штаб из «Бенфики», но не против сохранить в составе нынешнего тренера Альваро Арбелоа. При этом Моуринью требует убрать тренера по физподготовке Антонио Пинтуса на фоне количества травм игроков «сливочных» в последние сезоны.