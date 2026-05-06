«Кайрат» в меньшинстве вырвал победу над «Кайсаром», несмотря на промах Сатпаева с пенальти

Перенесенная встреча 20-го тура прошла на «Кайсар Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
У победителей голами отметились казахстанский нападающий Дастан Сатпаев (2 минута) и белорусский защитник Александр Мартынович (88). Решающий мяч алматинцы забили в меньшинстве. До этого красную карточку получил финский хавбек Яакко Оксанен (79).
Автором единственного гола хозяев поля стал казахстанский полузащитник Айбол Абикен (71). Он поразил ворота Темирлана Анарбекова ударом почти с центра поля.
Сатпаев также отметился нереализованным пенальти (77). Он пробил в штангу с 11-метровой отметки.
Победа позволила «Кайрату» набрать 21 очко и закрепиться на первой позиции. По потерянным баллам наравне с алматинцами идет шымкентский «Ордабасы».
«Кайсар» же по-прежнему не знает побед в сезоне КПЛ. С шестью очками кызылординцы располагаются на 13-й строчке.