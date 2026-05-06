«Кайрат» в меньшинстве вырвал победу над «Кайсаром», несмотря на промах Сатпаева с пенальти

У победителей голами отметились казахстанский нападающий Дастан Сатпаев (2 минута) и белорусский защитник Александр Мартынович (88). Решающий мяч алматинцы забили в меньшинстве. До этого красную карточку получил финский хавбек Яакко Оксанен (79).