Звезды «Реала» едва не устроили драку на тренировке

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде и французский защитник Орельен Тчуамени вступили в серьезную перепалку во время тренировки мадридского футбольного клуба «Реал», сообщает Marca.
По данным источника, инцидент произошел в среду на тренировочной базе команды. Стычку спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. Спор Вальверде и Тчуамени продолжился в раздевалке.
Ранее на этой неделе конфликт на тренировке произошел между другими игроками «Реала» — Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом. Позже Каррерас сообщил, что инцидент был единичным случаем и ситуация улажена.
В воскресенье «Реал» в гостях сыграет с «Барселоной», в случае потери очков мадридской командой «сине-гранатовые» станут чемпионами Испании.