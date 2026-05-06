Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Спартак
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.10
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.60
П2
4.40
Футбол. Кубок России
07.05
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.70
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
07.05
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.73
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
07.05
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.95
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2

Звезды «Реала» едва не устроили драку на тренировке

Marca: игроки «Реала» Вальверде и Тчуамени едва не подрались во время тренировки.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде и французский защитник Орельен Тчуамени вступили в серьезную перепалку во время тренировки мадридского футбольного клуба «Реал», сообщает Marca.

По данным источника, инцидент произошел в среду на тренировочной базе команды. Стычку спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. Спор Вальверде и Тчуамени продолжился в раздевалке.

Ранее на этой неделе конфликт на тренировке произошел между другими игроками «Реала» — Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом. Позже Каррерас сообщил, что инцидент был единичным случаем и ситуация улажена.

В воскресенье «Реал» в гостях сыграет с «Барселоной», в случае потери очков мадридской командой «сине-гранатовые» станут чемпионами Испании.

Футбол. Испания
10.05
Барселона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.49
П2
3.90