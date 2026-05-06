Пике дисквалифицировали на шесть матчей за оскорбление арбитра в Сегунде

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике, владеющий футбольным клубом «Андорра», дисквалифицирован на шесть матчей второго по силе дивизиона Испании — Сегунды за оскорбление арбитра, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Инцидент произошел в пятницу во время матча 38-го тура Сегунды, в котором «Андорра» дома уступила «Альбасете» (0:1). Согласно судейскому отчету, в перерыве Пике подошел к судье и выразил недовольство его работой. После завершения матча экс-игрок «Барселоны» вновь подошел к судейской бригаде и сказал: «Уходите в сопровождении, чтобы на вас не напали». В конфликте также участвовали другие члены руководства «Андорры».
В отчете также приводятся слова Пике другому делегату: «В другой стране вас бы избили до полусмерти, но не здесь, в Андорре, мы цивилизованная страна».
По итогам инцидента Пике был дисквалифицирован на шесть матчей, а также получил двухмесячный запрет на посещение игр команды. В наказание «Андорра» также получила штраф в размере 1500 евро, частичное закрытие стадиона на два матча, в том числе президентской ложи и VIP-мест. В случае повторного нарушения на клуб может быть наложены санкции в виде вычета трех очков из итоговой турнирной таблицы.