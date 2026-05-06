Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
0
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.00
П2
2.20
Футбол. Кубок России
07.05
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.70
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
07.05
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.73
П2
4.90
Футбол. Лига Европы
07.05
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.95
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
07.05
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.46
П2
5.72
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Пике дисквалифицировали на шесть матчей за оскорбление арбитра в Сегунде

Пике дисквалифицировали на 6 матчей за оскорбление арбитра на матче Сегунды.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике, владеющий футбольным клубом «Андорра», дисквалифицирован на шесть матчей второго по силе дивизиона Испании — Сегунды за оскорбление арбитра, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Инцидент произошел в пятницу во время матча 38-го тура Сегунды, в котором «Андорра» дома уступила «Альбасете» (0:1). Согласно судейскому отчету, в перерыве Пике подошел к судье и выразил недовольство его работой. После завершения матча экс-игрок «Барселоны» вновь подошел к судейской бригаде и сказал: «Уходите в сопровождении, чтобы на вас не напали». В конфликте также участвовали другие члены руководства «Андорры».

В отчете также приводятся слова Пике другому делегату: «В другой стране вас бы избили до полусмерти, но не здесь, в Андорре, мы цивилизованная страна».

По итогам инцидента Пике был дисквалифицирован на шесть матчей, а также получил двухмесячный запрет на посещение игр команды. В наказание «Андорра» также получила штраф в размере 1500 евро, частичное закрытие стадиона на два матча, в том числе президентской ложи и VIP-мест. В случае повторного нарушения на клуб может быть наложены санкции в виде вычета трех очков из итоговой турнирной таблицы.