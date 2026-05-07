Звезда «Баварии» и сборной Германии объявил о завершении карьеры в 30 лет

Победитель ЛЧ Зюле объявил о завершении карьеры после третьей травмы колена.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бывший защитник сборной Германии по футболу Никлас Зюле объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Представляющий дортмундскую «Боруссию» Зюле 18 апреля поскользнулся в матче 30-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (1:2) и был заменен из-за травмы.

«Хочу объявить, что этим летом я завершаю свою карьеру. Когда наш врач в раздевалке “Хоффенхайма” провел тест для выявления возможного разрыва крестообразной связки, посмотрел на физиотерапевта и покачал головой, я пошел в душ и плакал десять минут. В тот момент я действительно подумал, что она разорвана», — приводит слова Зюле с подкаста Spielmacher сайт «Боруссии».

«Когда на следующий день я прошел МРТ и получил хорошие новости, что это все-таки не разрыв связки, мне стало на сто процентов ясно, что все кончено. Я не могу представить ничего хуже, чем проходить через это вновь», — добавил он.

Зюле 30 лет, он также представлял «Хоффенхайм» и «Баварию», с которой стал пятикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок Германии и четырежды — Суперкубок страны. В составе сборной Германии Зюле провел 49 матчей и забил один гол. В 2017 году он выиграл Кубок конфедераций в России.