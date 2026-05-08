«Реал» открыл дисциплинарное дело против Вальверде и Тчуамени после драки

Вальверде 27 лет, он выступает за мадридский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 48 матчей в разных турнирах, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Тчуамени 26 лет, он играет за «Реал» с 2022 года. В текущем сезоне французский полузащитник принял участие в 46 встречах, отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.