Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Чайка
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.42
П2
2.32
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Шахтер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:5
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

«Реал» открыл дисциплинарное дело против Вальверде и Тчуамени после драки

Вальверде и Тчуамени подрались во время тренировки команды в четверг.

Источник: AP 2024

МАДРИД, 7 мая./ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Реал» начал дисциплинарное разбирательство в отношении полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени после драки. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее ТАСС сообщал, что Вальверде и Тчуамени подрались во время тренировки команды в четверг.

«Реал» объявляет, что в связи с событиями, произошедшими сегодня утром на тренировке первой команды, принято решение начать дисциплинарное разбирательство в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени. Клуб объявит о результатах рассмотрения обоих дел в установленный срок после завершения соответствующих внутренних процедур", — говорится в сообщении.

По информации газеты Marca, Вальверде потребовалась медицинская помощь.

Вальверде 27 лет, он выступает за мадридский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 48 матчей в разных турнирах, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Тчуамени 26 лет, он играет за «Реал» с 2022 года. В текущем сезоне французский полузащитник принял участие в 46 встречах, отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.