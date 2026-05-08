«Реал» открыл дисциплинарное дело против Вальверде и Тчуамени после драки

МАДРИД, 7 мая./ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Реал» начал дисциплинарное разбирательство в отношении полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени после драки. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Ранее ТАСС сообщал, что Вальверде и Тчуамени подрались во время тренировки команды в четверг.
«Реал» объявляет, что в связи с событиями, произошедшими сегодня утром на тренировке первой команды, принято решение начать дисциплинарное разбирательство в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени. Клуб объявит о результатах рассмотрения обоих дел в установленный срок после завершения соответствующих внутренних процедур", — говорится в сообщении.
По информации газеты Marca, Вальверде потребовалась медицинская помощь.
Вальверде 27 лет, он выступает за мадридский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 48 матчей в разных турнирах, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Тчуамени 26 лет, он играет за «Реал» с 2022 года. В текущем сезоне французский полузащитник принял участие в 46 встречах, отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.