Роналду стал первым игроком, забившим 100 голов в четырех лигах

7 мая «Аль-Наср» в гостях обыграл «Аль-Шабаб» (4:2) в матче 33-го тура саудовской Про-лиги, а автором одного из голов в составе гостей стал португальский нападающий Криштиану Роналду.

Гол в ворота «Аль-Шабаба» не только помог Роналду внести вклад в победу, но и позволил ему достичь отметки в 100 голов за «Аль-Наср». Это ему удалось всего за 105 матчей, также на счету португальца 18 голевых передач.

Кроме того, Роналду стал первым игроком в истории, забившим 100 голов в четырех разных лигах. Ранее он достигал этой отметки с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, с «Реалом» в Ла Лиге, с «Ювентусом» в Серии А, а теперь — с «Аль-Насром» в Саудовской Аравии.

Теперь на счету футболиста 971 гол. Португалец может стать первым игроком, кто доберется до отметки в 1000 голов за карьеру.