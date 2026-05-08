Роналду стал первым игроком, забившим 100 голов в четырех лигах

Гол в ворота «Аль-Шабаба» не только помог Роналду внести вклад в победу, но и позволил ему достичь отметки в 100 голов за «Аль-Наср». Это ему удалось всего за 105 матчей, также на счету португальца 18 голевых передач.
Кроме того, Роналду стал первым игроком в истории, забившим 100 голов в четырех разных лигах. Ранее он достигал этой отметки с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, с «Реалом» в Ла Лиге, с «Ювентусом» в Серии А, а теперь — с «Аль-Насром» в Саудовской Аравии.
Теперь на счету футболиста 971 гол. Португалец может стать первым игроком, кто доберется до отметки в 1000 голов за карьеру.