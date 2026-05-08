«Реал» начал переговоры о переходе тренера Моуринью

МАДРИД, 8 мая. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Реал» начал переговоры о переходе главного тренера португальской «Бенфики» Жозе Моуринью на аналогичную должность в испанской команде. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны уже ведут прямые контакты. Отмечается, что «Бенфика» хочет, чтобы Моуринью продолжил работу в клубе, однако итоговое решение за президентом мадридской команды Флорентино Пересом.
Моуринью 63 года, он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Португалец возглавил «Бенфику» в сентябре 2025 года.