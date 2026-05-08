Тчуамени: «Хочу извиниться перед всеми мадридистами. Произошедшее считаю неприемлемым»

Ранее СМИ сообщали, что француз и вице-капитан «Реала» Федерико Вальверде подрались на тренировке.
«То, что произошло на этой неделе на тренировке, неприемлемо. Я говорю это, думая о примере, который мы должны подавать молодежи — будь то в футболе или в школе. Не важно, у кого была правда, а у кого нет, мы всегда должны искать самое спокойное решение, чтобы разрешить конфликт.
В любом случае, сейчас уже не время выяснять, кто что сделал, кто что сказал или у кого была правда, а у кого нет. Я принимаю санкцию клуба и беру ее на себя. Мы остаемся семьей, иногда с разногласиями, но всегда должны ставить наши цели превыше всего остального. Я уже извинился перед командой и также хочу выразить извинения всем мадридистам», — написал Тчуамени в соцсети.
Отмечалось, что Тчуамени ударил Вальверде, после чего тот упал и ударился головой. Позже «Реал» сообщил, что уругваец получил черепно-мозговую травму и пропустит около двух недель. Также стало известно, что «Реал» оштрафовал каждого участника драки на 500 тысяч евро.