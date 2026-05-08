Бруну Фернандеш признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов

31-летний португалец победил в голосовании, в котором принимали участие 900 членов TFWA. Церемония вручение награды состоится 19 мая в Лондоне.
Второе место в голосовании занял полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, третьим стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.
В этом сезоне на счету Фернандеша 34 матча во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портале Transfermarkt оценивает стоиомость хавбека в 40 миллионов евро.
Футбол, Англия, Тур 35
3.05.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Арне Слот
Голы
Манчестер Юнайтед
Матеус Кунья
6′
Беньямин Шешко
14′
Кобби Майну
77′
Ливерпуль
Доминик Собослаи
47′
Коди Гакпо
(Доминик Собослаи)
56′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
49′
5
Харри Магуайр
26
Айден Хевен
18
Каземиру
37
Кобби Майну
19
Брайан Мбемо
75′
13
Патрик Доргу
10
Матеус Кунья
87′
11
Джошуа Зиркзе
8
Бруну Фернандеш
81′
90′
15
Лени Йоро
30
Беньямин Шешко
46′
16
Амад Диалло
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
17
Кертис Джонс
75′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
18
Коди Гакпо
85′
8
Доминик Собослаи
7
Флориан Вирц
26
Эндрю Робертсон
59′
6
Милош Керкез
5
Ибраима Конате
87′
14
Федерико Кьеза
30
Джереми Фримпонг
75′
73
Рио Нгумоха
Статистика
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
18
13
Удары в створ
6
5
Угловые
3
2
Фолы
12
11
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
