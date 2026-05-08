Бруну Фернандеш признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов

В этом сезоне на счету Фернандеша 34 матча во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портале Transfermarkt оценивает стоиомость хавбека в 40 миллионов евро.