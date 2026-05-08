«Марсель» закрыли на базе на 4 дня. Игроки во главе с Обамеянгом устроили погром

Футболисты «Марселя» разнесли базу клуба.
Команда Хабиба Бейе одержала всего одну победу в шести последних матчах Лиги 1 и за два тура до завершения чемпионата идет на седьмой строчке.
В клубе решили сплотить коллектив и закрыли команду на базе на четыре дня. В четверг вечером, в последний день мини-сборов, несколько футболистов устроили вечеринку, результатом которой, как пишет Foot Mercato, стали разгромленные комнаты, сдвинутые кровати и огнетушитель, опустошенный в комнате одного из руководителей. Get French Football News передает, что одним из инициаторов был Пьер-Эмерик Обамеянг.
Многие сотрудники клуба были шокированы поведением футболистов. Очевидцы утверждают, что все это было похоже на «летний лагерь».
10 мая «Марсель» встретится с «Гавром», 17-го — с «Ренном».
Вахид Халилходжич
Хабиб Бейе
Иньятиус Ганаго
(Матти Аблен)
50′
Реми Кабелла
(Иньятиус Ганаго)
54′
Матти Аблен
(Мохамед Каба)
58′
30
Патрик Карльгрен
10
Матти Аблен
18′
37
Иньятиус Ганаго
6
Чидози Авазьем
3
Николя Козза
8
Йоханн Лепено
24
Фредерик Гильбер
79′
2
Али Юссиф
27
Дейвер Мачадо
26′
22
Матье Акапандье
20
Реми Кабелла
69′
13
Франсис Коклен
21
Мохамед Каба
69′
66
Луи Леру
28
Ибраима Сиссоко
79′
26
Урош Радакович
1
Джеффри де Ланге
6
Точукву Ннади
33
Эмерсон
10
Мэйсон Гринвуд
32
Факундо Медина
81′
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
20
Хамед Траоре
90′
35
Уго Ламаре Эль-Кадмири
27
Квинтен Тимбер
31′
46′
14
Игор Пайшан
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
46′
78
Анж Лаго
49′
5
Леонардо Балерди
88′
72
Хилан Хамзауи Слимани
18
Артур Вермерен
65′
9
Амин Гуири
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти