«Марсель» закрыли на базе на 4 дня. Игроки во главе с Обамеянгом устроили погром

В клубе решили сплотить коллектив и закрыли команду на базе на четыре дня. В четверг вечером, в последний день мини-сборов, несколько футболистов устроили вечеринку, результатом которой, как пишет Foot Mercato, стали разгромленные комнаты, сдвинутые кровати и огнетушитель, опустошенный в комнате одного из руководителей. Get French Football News передает, что одним из инициаторов был Пьер-Эмерик Обамеянг.