«Фрозиноне» вышел в Серию А

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. «Фрозиноне» напрямую вышел в высший дивизион чемпионата Италии по футболу.
В пятницу состоялся заключительный, 38-й тур Серии B, в рамках которого «Венеция» на своем поле обыграла «Палермо» (2:0), а «Фрозиноне» дома разгромил «Мантову» (5:0).
«Венеция», набрав 82 очка, заняла первое место, ранее клуб досрочно обеспечил себе выступление в высшем дивизионе чемпионата Италии. «Фрозиноне», отстав на один балл, стал вторым и тоже вышел в Серию А.
В плей-офф за выход в главный по статусу чемпионат страны сыграют команды, занявшие 3−8-е места. Начиная с полуфинала участие в розыгрыше примут «Монца» (76 очков), ставшая третьей, и «Палермо» (72). С ¼ финала выступления начнут «Катандзаро» (59), «Модена» (55), «Стабия» (51) и «Авеллино» (49).