«Нант» вылетел из Лиги 1

Команда за 2 тура до конца чемпионата идет на 17-м месте.
«Канарейки» спустя 14 лет вернулись в Лигу 2, где последний раз играли в сезоне-2012/13.
Последний раз, когда «Нант» вылетел из высшего дивизиона, он провел четыре года в Лиге 2, прежде чем вернуться в элиту французского футбола.
Ранее «Метц» лишился шансов на сохранение прописки в Лиге 1 и вылетел в Лигу 2 по итогам сезона-2025/26.
Футбол, Франция, 33-й тур
8.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Боллар-Делелис
Главные тренеры
Пьер Саж
Вахид Халилходжич
Голы
Ланс
85102
(Андрия Булатович)
79′
Составы команд
Ланс
40
Робин Риссер
25
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
6
Самсон Байду
14
Маттье Юдоль
5
Андрия Булатович
36′
19
Абдалла Сима
15′
79′
26
Антони Бермон
11
Одсонн Эдуар
59′
2
Рубен Агилар
21
Амаду Айдара
65′
33
Фоде Силла
38
Райан Фофана
46′
7
Флориан Сотока
22
Весли Саид
79′
41
Мезиан Соареш
Нант
1
Антони Лопеш
6
Чидози Авазьем
3
Николя Козза
22
Матье Акапандье
28
Ибраима Сиссоко
8
Йоханн Лепено
26
Урош Радакович
66′
2
Али Юссиф
75′
24
Фредерик Гильбер
87′
17
Демен Ассумани
21
Мохамед Каба
82′
66
Луи Леру
37
Иньятиус Ганаго
82′
19
Юссеф Эль-Араби
10
Матти Аблен
82′
31
Ахмед Мостафа Мохамед
Статистика
Ланс
Нант
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
14
15
Удары в створ
5
3
Угловые
8
3
Фолы
15
15
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Матье Вернис
(Франция)
