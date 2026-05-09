«Саутгемптону» предъявлено обвинение в шпионаже перед матчем за выход в АПЛ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Саутгемптону» предъявили обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса «Мидлсбро» перед первым матчем ½ финала плей-офф за право выступать в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).
Отмечается, что после жалобы со стороны «Мидлсбро» клуб обвинили в нарушении пункта регламента EFL, запрещающего наблюдение за тренировкой соперника в течение 72 часов до запланированного матча между командами. Дело будет передано на рассмотрение независимой дисциплинарной комиссии.
По правилам «Саутгемптон» имеет 14 дней на ответ по предъявленным обвинениям. Однако, как подчеркивается в заявлении, исходя из характера дела, EFL запросит сокращение этого срока и проведение слушания в максимально короткие сроки.
Первая встреча ½ финала плей-офф состоится в субботу в Мидлсбро.