Обамеянг не попал в состав «Марселя» на матч с «Гавром» из-за шутки над работником клуба

Как сообщает издание L'Equipe, «Марсель» отстранил 36-летнего габонца после инцидента в тренировочном центре клуба «Ла Коммандери». В четверг вечером после того, как несколько игроков клуба, недовольных тем, что им приходится проводить ночь на тренировочной базе, устроили беспорядки.