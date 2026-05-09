Обамеянг не попал в состав «Марселя» на матч с «Гавром» из-за шутки над работником клуба

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит матч 33-го тура чемпионата Франции против «Гавра».
Как сообщает издание L'Equipe, «Марсель» отстранил 36-летнего габонца после инцидента в тренировочном центре клуба «Ла Коммандери». В четверг вечером после того, как несколько игроков клуба, недовольных тем, что им приходится проводить ночь на тренировочной базе, устроили беспорядки.
Обамеянг подговорил игроков использовать огнетушитель, чтобы обрызгать Боба Тахри, сотрудника спортивной администрации «Марселя», отвечающего за соблюдение комендантского часа командой. Работнику клуба это не понравилось и он сообщил о ситуации руководству, которое приняло решение наказать форварда.
Матч «Гавр» — «Марсель» пройдет в воскрсенье, 10 мая. Начало игры — 22:00 по московскому времени.