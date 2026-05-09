Арбелоа — о драке Вальверде и Тчуамени: «Не буду публично их распинать»

«У меня есть два момента, которые я хочу сказать. Во-первых, я очень горжусь решительностью, скоростью и открытостью клуба. И во-вторых, то, что игроки признали свою ошибку, выразили сожаление и извинились. Для меня этого достаточно. Чего я делать не буду, так это публично их распинать, потому что они этого не заслуживают. За последние четыре месяца и года они показали мне, что значит быть игроком “Реала”. И я этого не забуду.



Вальверде и Тчуамени заслуживают того, чтобы мы двигались дальше, чтобы дать им шанс продолжать бороться за этот клуб. Я очень горжусь ими. Я не позволю использовать это для того, чтобы ставить под сомнение их профессионализм: это ложь, что они непрофессиональны, что они проявили ко мне неуважение… Это абсолютная ложь. Так же, как это ложь, что некоторые из них не играют из-за проблем со мной, им следует жить своей жизнью вне “Реала”.



В конечном итоге, я несу ответственность за то, что сезон не будет соответствовать ожиданиям. Но я здесь уже четыре месяца, и я очень горжусь своими игроками. Тем, как они меня приняли, тем, чего мы достигли. И ясно, что разочарование и гнев могут привести к ситуациям, которых вы не хотите. Но сейчас давайте сосредоточимся на игре. Вот на чем нам нужно сконцентрироваться сейчас», — приводит слова Арбелоа As.