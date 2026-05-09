AS: Жозе Моуринью согласился возглавить футбольный клуб «Реал»

Моуринью 63 года, он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Португалец тренирует «Бенфику» с сентября 2025 года, также он работал в португальских «Лейрии» и «Порту», английских «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», итальянских «Интере» и «Роме», турецком «Фенербахче».