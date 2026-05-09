Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.30
П2
5.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
0
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.08
П2
1.37
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
1.82
П2
4.42
Футбол. Италия
19:00
Лацио
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.65
П2
1.93
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.80
П2
7.27
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.81
X
5.05
П2
1.59
Футбол. Испания
19:30
Атлетико
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.83
П2
3.80
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.80
П2
1.45
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.63
П2
2.62
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
П1
X
П2

AS: Жозе Моуринью согласился возглавить футбольный клуб «Реал»

Португалец является главным тренером лиссабонской «Бенфики».

Источник: Reuters

МАДРИД, 9 мая. /ТАСС/. Португалец Жозе Моуринью вернется на пост главного тренера испанского футбольного клуба «Реал» в новом сезоне. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, Моуринью, ныне тренирующий португальскую «Бенфику», является единственным кандидатом на эту должность. Руководство клуба считает, что только португалец сможет нормализовать вышедшую из-под контроля атмосферу в раздевалке команды. На данный момент нет подписанного соглашения, однако обе стороны осведомлены о желаниях друг друга, и оформление контракта остается лишь вопросом времени.

Президент «Бенфики» Руй Кошта уже начал работу по поиску нового главного тренера. Отступные за Моуринью составляют €3 млн, однако это является приемлемой суммой для «Реала», учитывая текущий кризис в команде.

Моуринью 63 года, он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Португалец тренирует «Бенфику» с сентября 2025 года, также он работал в португальских «Лейрии» и «Порту», английских «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», итальянских «Интере» и «Роме», турецком «Фенербахче».

Моуринью является одним из шести тренеров, выигравших Лигу чемпионов с двумя разными клубами. В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций включил его в список 10 величайших тренеров с момента создания организации в 1954 году.