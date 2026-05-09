AS: Жозе Моуринью согласился возглавить футбольный клуб «Реал»

МАДРИД, 9 мая. /ТАСС/. Португалец Жозе Моуринью вернется на пост главного тренера испанского футбольного клуба «Реал» в новом сезоне. Об этом сообщает издание AS.
По информации источника, Моуринью, ныне тренирующий португальскую «Бенфику», является единственным кандидатом на эту должность. Руководство клуба считает, что только португалец сможет нормализовать вышедшую из-под контроля атмосферу в раздевалке команды. На данный момент нет подписанного соглашения, однако обе стороны осведомлены о желаниях друг друга, и оформление контракта остается лишь вопросом времени.
Президент «Бенфики» Руй Кошта уже начал работу по поиску нового главного тренера. Отступные за Моуринью составляют €3 млн, однако это является приемлемой суммой для «Реала», учитывая текущий кризис в команде.
Моуринью 63 года, он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Португалец тренирует «Бенфику» с сентября 2025 года, также он работал в португальских «Лейрии» и «Порту», английских «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», итальянских «Интере» и «Роме», турецком «Фенербахче».
Моуринью является одним из шести тренеров, выигравших Лигу чемпионов с двумя разными клубами. В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций включил его в список 10 величайших тренеров с момента создания организации в 1954 году.