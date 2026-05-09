«Каспий» сенсационно обыграл «Елимай» вслед за «Астаной»

Соперники встретились в рамках девятого тура. «Елимай» впервые в сезоне провел домашний матч в Семее на стадионе «Спартак».
Гости одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу французского форварда Ноа Ндомбази на 77-й минуте. Результативной передачей отметился казахстанский защитник Ануар Бекмырза.
«Каспий» одержал вторую подряд победу, хотя до этого за семь туров набрал лишь одно очко. В прошлом матче команда обыграла «Астану». Актаусцы с семью баллами поднялись на 12-е место в таблице.
«Елимай», напротив, до восьмого тура не проигрывал. Но поражение от «Каспия» стало для команды вторым подряд в КПЛ. С 13 очками семейчане занимают пятую позицию в чемпионате.
