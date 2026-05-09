«Манчестер Юнайтед» не смог одержать победу над «Сандерлендом» в матче АПЛ

Матч проходил на «Стэдиум оф Лайт».
Встреча завершилась со счетом 0:0, команды не смогли размочить счет на табло.
После этой игры «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 65 очками, «Сандерленд» — 12-е место и 48 очков.
Футбол, Англия, Тур 36
9.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Stadium of Light
Главные тренеры
Режис Ле Бри
Майкл Кэррик
Составы команд
Сандерленд
22
Робин Руфс
6
Лютсхарел Гертрейда
17
Рейнилдо Мандава
28
Энцо Ле Фе
9
Брайан Бробби
20
Норди Мукьеле
15
Омар Альдерете
34
Гранит Джака
27
Ноа Садики
32
Трай Хьюм
90′
12
Элиэзер Майенда
7
Шемсдин Тальби
79′
10
Нильсон Ангуло
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
3
Нуссаир Мазрауи
23
Люк Шоу
10
Матеус Кунья
90+3′
8
Бруну Фернандеш
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
7
Мэйсон Маунт
54′
37
Кобби Майну
16
Амад Диалло
75′
19
Брайан Мбемо
11
Джошуа Зиркзе
58′
65′
13
Патрик Доргу
Статистика
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
15
11
Удары в створ
4
1
Угловые
7
8
Фолы
12
11
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
