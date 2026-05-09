«Астана» обыграла «Кызылжар» и прервала серию поражений

Футболисты «Астаны» одержали домашнюю волевую победу над петропавловским «Кызылжаром» в Казахстанской премьер-лиге (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Пресс-служба ФК "Астана"

Матч девятого тура прошел на «Астана Арене» и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Все мячи были забиты после перерыва.

Гости вышли вперед благодаря точному удару казахстанского хавбека Юрия Перцуха (47 минута). Затем в составе «Астаны» отличились крайние защитники — казахстанец Ян Вороговский (54) и хорват Карло Бартолец (58).

В концовке «Кызылжар» остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил ивуарийский нападающий Этьен Бугре (89).

Столичная команда прервала серию из двух поражений во всех турнирах. «Астана» набрала 15 очков и поднялась на четвертое место в КПЛ, но по итогам всего тура может пропустить вперед жезказганский «Улытау».

«Кызылжар» потерпел третье подряд поражение в чемпионате. С 11 баллами петропавловцы занимают девятую позицию в таблице.

Астана
2:1
Первый тайм: 0:0
Кызыл-Жар
Футбол, Казахстан, 9-й тур
9.05.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Астана Арена
Главные тренеры
Григорий Бабаян
