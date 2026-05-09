Хаби Алонсо выразил готовность стать главным тренером «Челси», пишут СМИ

Алонсо 44 года. В январе мадридский «Реал» завершил сотрудничество с испанцем, который возглавлял команду с мая. До прихода в «Реал» специалист с октября 2022 года тренировал немецкий «Байер». В сезоне-2023/24 леверкузенский клуб под его руководством впервые в истории выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны. Коллектив добрался до финала Лиги Европы, где уступил итальянской «Аталанте» (0:3). В мае 2024 года команда установила рекорд длительности серии без поражений с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — 49 игр.