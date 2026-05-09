«Реал» достиг принципиального соглашения с Моуринью. Неужели португалец вернется в Мадрид?

Также 63-летний португалец хочет забрать с собой свой тренерский штаб из «Бенфики», но не против сохранить Арбелоа. При этом Моуринью требует убрать специалиста по физподготовке Антонио Пинтуса на фоне количества травм в последние сезоны. Еще в списке его пожеланий — отсутствие летних турне по США и Азии, прямой контакт с Пересом и возможность получения второго мнения по медицинским вопросам в отношении игроков — он намерен лично участвовать в обсуждении состояния футболистов вместе с врачами.