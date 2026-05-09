«Реал» достиг принципиального соглашения с Моуринью. Неужели португалец вернется в Мадрид?

Жозе Моуринью близок к возвращению в «Реал». По данным испанской прессы, клуб из Мадрида уже провел предварительные переговоры с главным тренером «Бенфики».
Ближе и ближе
О возможном возвращении 63-летнего португальца в столичную команду в последние недели писали очень много. Но теперь появилась конкретика: по данным As, Моуринью и «Реал» достигли принципиального соглашения. И хотя контракт пока не подписан, ожидается прогресс по этому вопросу до конца сезона — то есть в ближайшие недели.
По словам журналистов, мадридцы считают Жозе идеальным тренером для работы в нынешних условиях и единственной кандидатурой для перестройки, которая неизбежна. При этом в As подчеркивают, что первый шаг все-таки сделал Моуринью, предложив свои услуги через агента Жорже Мендеша. Президент «Реала» Флорентино Перес не против кандидатуры Особенного.
Если переговоры завершатся успешно, на пути португальца в «Реал» останется только одна проблема — его нынешний клуб. Отступные за Моуринью составят около 3 миллионов евро — правда, сливочные уже готовы без колебаний их заплатить. А в самой «Бенфике» пока ищут замену — главным кандидатом считается экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Для Жозе это будет второй заход в «Реал» в карьере. Ранее он работал с мадридцами с 2010 по 2013 год и по разу выиграл все внутренние титулы — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Проблемы
Хотя на первый взгляд решение «Реала» кажется экстравагантным, понять логику можно. Нынешний тренер, Альваро Арбелоа, находится в непростом положении. По данным Marca, в раздевалке мадридцев царит настоящий хаос.
Так, в середине недели стало известно о драке между Феде Вальверде и Орельеном Тчуамени, в результате которой уругваец даже попал в больницу. Но это не все проблемы: по информации того же источника, команда поделена на «кланы», некоторые футболисты не общаются друг с другом, а часть из них полностью игнорирует Арбелоа.
В этом плане опытный и жесткий тренер, вроде Моуринью, мог бы наладить обстановку. По словам As, Жозе полностью в курсе происходящего — источники в клубе рассказали ему о «мрачной атмосфере», которая там установилась.
Но в «Реале» беда не только с дисциплиной: вероятно, мадридцы останутся без больших трофеев во втором сезоне подряд. Математические шансы есть на золото в Ла лиге, но отставание от «Барселоны» составляет 11 очков за четыре тура до финиша. Проиграть каталонцам чемпионство сливочные могут в класико 10 мая.
Получится ли у Моуринью исправить ситуацию в раздевалке и вернуть трофеи в Мадрид — вопрос. Известно, что Жозе выдвинул десять требований к руководству. По данным ESdiario, главные из них — двухлетний контракт, полный контроль над составом и расставание с семью футболистами, включая Давида Алабу, Дани Карвахаля и Франа Гонсалеса.
Также 63-летний португалец хочет забрать с собой свой тренерский штаб из «Бенфики», но не против сохранить Арбелоа. При этом Моуринью требует убрать специалиста по физподготовке Антонио Пинтуса на фоне количества травм в последние сезоны. Еще в списке его пожеланий — отсутствие летних турне по США и Азии, прямой контакт с Пересом и возможность получения второго мнения по медицинским вопросам в отношении игроков — он намерен лично участвовать в обсуждении состояния футболистов вместе с врачами.