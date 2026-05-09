«Бавария» обыграла «Вольфсбург», Кейн не реализовал пенальти

«Бавария» на выезде победила «Вольфсбург» в матче 33-го тура чемпионата Германии — 1:0.

На 56-й минуте гол забил Майкл Олисе. В первом тайме пенальти не реализовал Харри Кейн.

«Бавария», которая ранее обеспечила себе чемпионство, набрала 86 очков. «Вольфсбург» с 26 очками занимает 16-е место в таблице. Команда сыграет в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе чемпионатов Германии, либо отправится во Вторую Бундеслигу.

«Волки» могут покинуть Бундеслигу впервые с 1997 года. За это время команда один раз становилась чемпионом страны в сезоне-2008/09.

Вольфсбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Германия, 33-й тур
9.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Фольксваген Арена
Главные тренеры
Дитер Хеккинг
Венсан Компани
Голы
Бавария
Майкл Олисе
(Конрад Лаймер)
56′
Нереализованные пенальти
Бавария
Гарри Кейн
36′
Составы команд
Вольфсбург
1
Камиль Грабара
6
Жанюэль Белосян
4
Константинос Кулиеракис
3
Денис Вавро
21
Йоаким Меле
17
Дженан Пейчинович
26
Саэль Кумбеди
90′
19
Йеспер Линдстрем
5
Вини Соуза
74′
31
Янник Герхардт
39
Патрик Виммер
67′
10
Ловро Майер
24
Кристиан Эриксен
67′
32
Маттиас Сванберг
11
Адам Дагим
74′
7
Кенто Сиогаи
90+1′
Бавария
40
Йонас Урбиг
44
Йосип Станишич
20
Том Бишоф
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
11
Николас Джексон
60′
14
Луис Диас
10
Джамал Мусиала
76′
42
Леннарт Карл
3
Ким Мин Джэ
46′
2
Дайот Упамекано
21
Хироки Ито
84′
4
Джонатан Та
8
Леон Горецка
46′
27
Конрад Лаймер
Статистика
Вольфсбург
Бавария
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
17
16
Удары в створ
5
9
Угловые
6
3
Фолы
8
5
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Маттиас Йелленбек
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти