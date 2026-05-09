«Кайсериспор» Чалова, Макарова и Онугхи вылетел из турецкой Суперлиги

«Кайсериспор» Чалова и Макарова вылетел из высшего дивизиона чемпионата Турции.

Источник: ФК "Кайсериспор"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Кайсериспор» проиграл на выезде «Аланьяспору» и покинул высший дивизион чемпионата Турции по футболу.

Встреча предпоследнего, 33-го тура завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Элиа Мешак (7-я минута), Флоран Хадерджонай (40-я минута, с пенальти) и Ибрахим Кайя (61). В составе проигравших отличился Ласло Бенеш (13).

Российский нападающий «Кайсериспора» Федор Чалов вышел на замену на 54-й минуте, полузащитник Денис Макаров появился на поле на 80-й минуте. Также за команду выступает российский форвард Герман Онугха, который не вошел в заявку на матч из-за травмы.

«Кайсериспор» досрочно лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Турции. Клуб занимает последнюю, 18-ю строчку с 27 очками. У идущего на спасительной, 15-й позиции «Генчлербирлиги» 31 балл в активе. «Аланьяспор», набрав 37 очков, идет 10-м.