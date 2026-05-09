Российский вратарь отразил два пенальти и взял европейский Кубок

На столичном стадионе «Уллевааль» 9 мая 2026 года состоялся решающий матч национального кубка 2026 года, в котором сошлись «Будё-Глимт» и «Бранн». Судьбу главного трофея норвежского футбола определила послематчевая серия пенальти, где точнее оказались представители из Будё.
Встречу обслуживал главный арбитр Мариус Хансен Гроэтта. Уже на старте поединка северян выручила оплошность обороны бергенцев: на седьмой минуте защитник «Бранна» Торе Педерсен срезал мяч в собственные ворота, сообщает «Чемпионат». Гости быстро восстановили статус-кво. В концовке первого тайма дубль оформил атакующий Хорн Майер, а буквально через минуту полузащитник Кристаль-Мани Ингасон вывел «Бранн» вперёд. Однако «Будё-Глимт» не растерялся и перед финальным свистком основного времени усилиями форварда Олы Брюнхильдсена перевёл противостояние в овертайм.
Дополнительный тайм подарил зрителям ещё два результативных эпизода. На 110-й минуте нападающий Андреас Хельмерсен точным ударом вновь вывел свою команду в лидеры, но на 118-й минуте защитник «Бранна» Йоахим Солтведт реализовал одиннадцатиметровый удар, восстановив равновесие на табло. В серии послематчевых пенальти преимущество оказалось на стороне «Будё-Глимт», игроки которого уверенно исполнили четыре попытки против двух у соперника.
Ключевую роль в итоговом успехе сыграл российский вратарь Никита Хайкин. Он провёл на поле все сто двадцать минут основного времени, а в решающей серии продемонстрировал высокую концентрацию и надёжность, отбив два удара и принеся своей команде заветный трофей. Победа позволила клубу из Будё пополнить коллекцию национального кубка, а напряжённый ход финала надолго останется в памяти болельщиков.
Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) отказала Никите Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии на ЧМ-2026 несмотря на то, что он получил гражданство этой страны. При этом переговоры норвежцев и ФИФА по поводу выступлений Хайкина за сборную продолжаются.
30-летний Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году. Для смены федерации футболисту старше 18 лет необходимо непрерывно проживать на территории новой страны не менее пяти лет.