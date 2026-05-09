Российский вратарь отразил два пенальти и взял европейский Кубок

30-летний Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году. Для смены федерации футболисту старше 18 лет необходимо непрерывно проживать на территории новой страны не менее пяти лет.