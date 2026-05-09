Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Бетис
2
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Ювентус
1
Футбол. Первая лига
10.05
Уфа
:
Ротор
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Брентфорд
0
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Бавария
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Сельта
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Интер
3
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эспаньол
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Боруссия М
1
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Байер
1
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Удинезе
2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
Российский вратарь отразил два пенальти и взял европейский Кубок

«Будё-Глимт» выиграл Кубок Норвегии 2026 года, переиграв «Бранн» в серии пенальти. Финал в Осло завершился результативной ничьёй 3:3. Счёт менялся трижды за основное и дополнительное время. Исход матча решила серия одиннадцатиметровых, где северяне оказались точнее со счётом 4:2. Российский вратарь Никита Хайкин отыграл весь матч, парировав всего два удара и став главным героем финала.

На столичном стадионе «Уллевааль» 9 мая 2026 года состоялся решающий матч национального кубка 2026 года, в котором сошлись «Будё-Глимт» и «Бранн». Судьбу главного трофея норвежского футбола определила послематчевая серия пенальти, где точнее оказались представители из Будё.

Встречу обслуживал главный арбитр Мариус Хансен Гроэтта. Уже на старте поединка северян выручила оплошность обороны бергенцев: на седьмой минуте защитник «Бранна» Торе Педерсен срезал мяч в собственные ворота, сообщает «Чемпионат». Гости быстро восстановили статус-кво. В концовке первого тайма дубль оформил атакующий Хорн Майер, а буквально через минуту полузащитник Кристаль-Мани Ингасон вывел «Бранн» вперёд. Однако «Будё-Глимт» не растерялся и перед финальным свистком основного времени усилиями форварда Олы Брюнхильдсена перевёл противостояние в овертайм.

Дополнительный тайм подарил зрителям ещё два результативных эпизода. На 110-й минуте нападающий Андреас Хельмерсен точным ударом вновь вывел свою команду в лидеры, но на 118-й минуте защитник «Бранна» Йоахим Солтведт реализовал одиннадцатиметровый удар, восстановив равновесие на табло. В серии послематчевых пенальти преимущество оказалось на стороне «Будё-Глимт», игроки которого уверенно исполнили четыре попытки против двух у соперника.

Ключевую роль в итоговом успехе сыграл российский вратарь Никита Хайкин. Он провёл на поле все сто двадцать минут основного времени, а в решающей серии продемонстрировал высокую концентрацию и надёжность, отбив два удара и принеся своей команде заветный трофей. Победа позволила клубу из Будё пополнить коллекцию национального кубка, а напряжённый ход финала надолго останется в памяти болельщиков.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) отказала Никите Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии на ЧМ-2026 несмотря на то, что он получил гражданство этой страны. При этом переговоры норвежцев и ФИФА по поводу выступлений Хайкина за сборную продолжаются.

30-летний Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году. Для смены федерации футболисту старше 18 лет необходимо непрерывно проживать на территории новой страны не менее пяти лет.