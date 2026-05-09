«Вольфсбург» сменил эмблему, вернувшись к логотипу из XX века

«Наша крепость никуда не уходила. Она вплетена в нашу историю, ее носят в сердце наши фанаты. Теперь она возвращается — более современной и четкой. Но душа остается прежней. Сегодня начинается новая глава зелено-белой истории», — говорится в сообщении клуба.
Прошлая эмблема использовалась с 2002 года. Эмблема с буквой W в виде башен стала возвращением к традиционному логотипу, который «Вольфсбург» использовал в 1953—1998 годах.
Сегодня «Вольфсбург» проиграл «Баварии» (0:1) в 33-м туре чемпионата Германии. Клуб занимает 16-е место в таблице перед заключительным туром и рискует вылететь во вторую Бундеслигу по итогам сезона.
Футбол, Германия, 33-й тур
9.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Фольксваген Арена
Главные тренеры
Дитер Хеккинг
Венсан Компани
Голы
Бавария
Майкл Олисе
(Конрад Лаймер)
56′
Нереализованные пенальти
Бавария
Гарри Кейн
36′
Составы команд
Вольфсбург
1
Камиль Грабара
6
Жанюэль Белосян
4
Константинос Кулиеракис
3
Денис Вавро
21
Йоаким Меле
17
Дженан Пейчинович
26
Саэль Кумбеди
90′
19
Йеспер Линдстрем
5
Вини Соуза
74′
31
Янник Герхардт
39
Патрик Виммер
67′
10
Ловро Майер
24
Кристиан Эриксен
67′
32
Маттиас Сванберг
11
Адам Дагим
74′
7
Кенто Сиогаи
90+1′
Бавария
40
Йонас Урбиг
44
Йосип Станишич
20
Том Бишоф
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
11
Николас Джексон
60′
14
Луис Диас
10
Джамал Мусиала
76′
42
Леннарт Карл
3
Ким Мин Джэ
46′
2
Дайот Упамекано
21
Хироки Ито
84′
4
Джонатан Та
8
Леон Горецка
46′
27
Конрад Лаймер
Статистика
Вольфсбург
Бавария
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
17
16
Удары в створ
5
9
Угловые
6
3
Фолы
8
5
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Маттиас Йелленбек
(Германия)
