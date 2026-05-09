«Ювентус» обыграл «Лечче» в матче Серии А с двумя отмененными голами

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Туринский «Ювентус» обыграл «Лечче» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Лечче завершилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч на первой минуте забил Душан Влахович.
Главный арбитр матча Андреа Коломбо отменил голы Влаховича и его одноклубника Пьера Калюлю на 48-й и 59-й минутах соответственно из-за положения «вне игры».
«Ювентус», набрав 68 очков, опередил «Милан», который еще не провел свой матч 36-го тура, и поднялся на третье место в таблице Серии А, где «Лечче» с 32 баллами идет 17-м.
В следующем туре «Ювентус» примет «Фиорентину» 17 мая. В этот же день «Лечче» в гостях сыграет с «Сассуоло».
Футбол, Италия, 36-й тур
9.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Виа дель Маре
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо
Лучано Спаллетти
Голы
Ювентус
Душан Влахович
(Андреа Камбьясо)
1′
Составы команд
Лечче
30
Владимиро Фальконе
25
Антонио Галло
50
Сантьяго Пьеротти
29
Лассана Кулибали
5
Джамиль Зиберт
44
Тиагу Габриэл
20
Юльбер Рамадани
17
Данилу Вейга
70′
14
Тоурир-Йоуханн Хельгасон
19
Ламек Банда
76′
11
Конан Н`Дри
99
Валид Чеддира
75′
22
Франческо Камарда
79
Умар Нгом
62′
18
Габи Жан
82′
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
3
Бремер
6
Ллойд Келли
5
Мануэль Локателли
8
Тен Копмейнерс
27
Андреа Камбьясо
83′
11
Эдон Жегрова
7
Франсишку Консейсау
80′
83′
13
Жереми Бога
10
Кенан Йылдыз
83′
30
Джонатан Дэвид
22
Уэстон Маккенни
86′
4
Федерико Гатти
9
Душан Влахович
77′
2
Эмиль Хольм
Статистика
Лечче
Ювентус
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
8
15
Удары в створ
3
6
Угловые
1
8
Фолы
7
18
Офсайды
2
6
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
