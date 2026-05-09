Футбол. Первая лига
10:00
Уфа
:
Ротор
3.31
3.00
2.55
Футбол. Премьер-лига
12:30
Оренбург
:
Крылья Советов
2.03
3.70
3.75
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Бетис
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Ювентус
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Брентфорд
0
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Бавария
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Сельта
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Интер
3
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эспаньол
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Боруссия М
1
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Байер
1
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Удинезе
2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
«Ювентус» обыграл «Лечче» в матче Серии А с двумя отмененными голами

«Ювентус» обыграл «Лечче» в гостевом матче чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Туринский «Ювентус» обыграл «Лечче» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Лечче завершилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч на первой минуте забил Душан Влахович.

Главный арбитр матча Андреа Коломбо отменил голы Влаховича и его одноклубника Пьера Калюлю на 48-й и 59-й минутах соответственно из-за положения «вне игры».

«Ювентус», набрав 68 очков, опередил «Милан», который еще не провел свой матч 36-го тура, и поднялся на третье место в таблице Серии А, где «Лечче» с 32 баллами идет 17-м.

В следующем туре «Ювентус» примет «Фиорентину» 17 мая. В этот же день «Лечче» в гостях сыграет с «Сассуоло».

Лечче
0:1
Первый тайм: 0:1
Ювентус
Футбол, Италия, 36-й тур
9.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Виа дель Маре
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо
Лучано Спаллетти
Голы
Ювентус
Душан Влахович
(Андреа Камбьясо)
1′
Составы команд
Лечче
30
Владимиро Фальконе
25
Антонио Галло
50
Сантьяго Пьеротти
29
Лассана Кулибали
5
Джамиль Зиберт
44
Тиагу Габриэл
20
Юльбер Рамадани
17
Данилу Вейга
70′
14
Тоурир-Йоуханн Хельгасон
19
Ламек Банда
76′
11
Конан Н`Дри
99
Валид Чеддира
75′
22
Франческо Камарда
79
Умар Нгом
62′
18
Габи Жан
82′
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
3
Бремер
6
Ллойд Келли
5
Мануэль Локателли
8
Тен Копмейнерс
27
Андреа Камбьясо
83′
11
Эдон Жегрова
7
Франсишку Консейсау
80′
83′
13
Жереми Бога
10
Кенан Йылдыз
83′
30
Джонатан Дэвид
22
Уэстон Маккенни
86′
4
Федерико Гатти
9
Душан Влахович
77′
2
Эмиль Хольм
Статистика
Лечче
Ювентус
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
8
15
Удары в створ
3
6
Угловые
1
8
Фолы
7
18
Офсайды
2
6
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
