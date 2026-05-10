«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Бетисом», Захарян остался в запасе

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Бетис» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:2. В составе «Бетиса» мячи забили Антони (39-я минута) и Абде Эззалзули (47). У хозяев отличились Орри Оскарссон (79) и Микель Оярсабаль (90+1).
На шестой компенсированной ко второму тайму минуте главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис удалил футболиста «Бетиса» Айтора Руибаля. На 63-й минуте из-за офсайда отменили гол полузащитника «Реал Сосьедад» Йона Горротксатеги.
Российский полузащитник «Реала» Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.
«Бетис», набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, где «Реал Сосьедад» с 44 баллами идет восьмым. Клуб из Сан-Себастьяна после матча с севильской командой лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
В следующем туре «Бетис» примет «Эльче» во вторник. В четверг «Реал Сосьедад» в гостях встретится с «Жироной».
Пеллегрино Матараццо
Мануэль Пеллегрини
Орри Стейнд Оскарссон
(Серхио Гомес)
79′
Микель Ойярсабаль
90+1′
Матеус дос Сантос Антони
(Серхи Альтимира)
39′
Абде Эззалзули
47′
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
7
Андер Барренечеа
62′
31
Хон Мартин
16
Дуйе Чалета-Цар
4
Хон Горротчатеги
10
Микель Ойярсабаль
9
Орри Стейнд Оскарссон
83′
6
Ариц Элустондо
77′
42
Горка Каррера
14
Такэфуса Кубо
54′
15
Пабло Марин
18
Карлос Солер
54′
24
Лука Сучич
1
Альваро Вальес
24
Айтор Руибаль
64′
90+6′
10
Абде Эззалзули
3
Диего Льоренте
90′
16
Валентин Гомес
21
Марк Рока
12
Рикардо Родригес
69′
2
Эктор Бельерин
7
Матеус дос Сантос Антони
59′
17
Родриго Рикельме
8
Пабло Форнальс
69′
14
Софьян Амрабат
19
Хуан Камило Эрнандес
78′
18
Нелсон Деосса
6
Серхи Альтимира
69′
22
Франсиско Роман Иско
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
