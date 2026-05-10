Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Уфа
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.00
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
12:30
Оренбург
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.70
П2
3.75
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Интер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Бетисом», Захарян остался в запасе

«Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Бетисом» в матче чемпионата Испании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Бетис» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:2. В составе «Бетиса» мячи забили Антони (39-я минута) и Абде Эззалзули (47). У хозяев отличились Орри Оскарссон (79) и Микель Оярсабаль (90+1).

На шестой компенсированной ко второму тайму минуте главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис удалил футболиста «Бетиса» Айтора Руибаля. На 63-й минуте из-за офсайда отменили гол полузащитника «Реал Сосьедад» Йона Горротксатеги.

Российский полузащитник «Реала» Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.

«Бетис», набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, где «Реал Сосьедад» с 44 баллами идет восьмым. Клуб из Сан-Себастьяна после матча с севильской командой лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

В следующем туре «Бетис» примет «Эльче» во вторник. В четверг «Реал Сосьедад» в гостях встретится с «Жироной».

Реал Сосьедад
2:2
Первый тайм: 0:1
Бетис
Футбол, Испания, 35-й тур
9.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Аноэта
Главные тренеры
Пеллегрино Матараццо
Мануэль Пеллегрини
Голы
Реал Сосьедад
Орри Стейнд Оскарссон
(Серхио Гомес)
79′
Микель Ойярсабаль
90+1′
Бетис
Матеус дос Сантос Антони
(Серхи Альтимира)
39′
Абде Эззалзули
47′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
7
Андер Барренечеа
62′
31
Хон Мартин
16
Дуйе Чалета-Цар
4
Хон Горротчатеги
10
Микель Ойярсабаль
9
Орри Стейнд Оскарссон
83′
6
Ариц Элустондо
77′
42
Горка Каррера
14
Такэфуса Кубо
54′
15
Пабло Марин
18
Карлос Солер
54′
24
Лука Сучич
Бетис
1
Альваро Вальес
24
Айтор Руибаль
64′
90+6′
10
Абде Эззалзули
3
Диего Льоренте
90′
16
Валентин Гомес
21
Марк Рока
12
Рикардо Родригес
69′
2
Эктор Бельерин
7
Матеус дос Сантос Антони
59′
17
Родриго Рикельме
8
Пабло Форнальс
69′
14
Софьян Амрабат
19
Хуан Камило Эрнандес
78′
18
Нелсон Деосса
6
Серхи Альтимира
69′
22
Франсиско Роман Иско
Статистика
Реал Сосьедад
Бетис
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
14
14
Удары в створ
6
6
Угловые
5
3
Фолы
12
9
Офсайды
6
4
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти