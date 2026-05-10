Евросуббота: «Манчестер Сити» остался в титульной гонке, важная победа Спаллетти, «Лейпциг» — в Лиге чемпионов

Англия: «Борнмут» живет мечтой
Гарантировав себе возвращение в Лигу чемпионов, «МЮ» не то, чтобы расслабился, но заметно уступал в активности нанесшему за первый тайм 10 ударов «Сандерленду». Главный герой в составе «красных дьяволов» — Ламменс, который по данным Opta предотвратил в субботу 2,07 гола. Особенно впечатлило, как бельгиец вытянул из угла удар атаковавшего из центра штрафной Бробби.
Можно сказать, голкипер заслужил немного удачи, когда он беспомощным взглядом провожал мяч после удара Гертрайды, и гостей спасла штанга. А вот концовку команда Майкла Кэррика провела очень мощно и едва не вырвала победу. Однако Матеус Кунья, не сумев пробить Руфса, в добавленное арбитром время наиграл только на желтую карточку за слишком артистичную попытку заработать пенальти.
Сражающиеся за попадание в еврокубки «Борнмут» и «Брайтон» сохраняют математические шансы даже на выход в ЛЧ. Понятно, что все зависит не только от них, но собственные задачи обе команды решили. Проще пришлось «чайкам», у которых самый быстрый гол команды в АПЛ на 35-й секунде забил Хиншелвуд. К 5-й минуте «Вулверхэмптон» пропустил еще и от Данка, что стало гарантией победы. Крупной ее в концовке сделал оказавшийся самым расторопным в сутолоке в штрафной и расстрелявший ближний угол Минте.
А вот «вишенкам» было сложнее. Но им повезло отыграть в меньшинстве всего несколько минут: вслед за Кристи — и тоже за грубый подкат — красную карточку в добавленное к первому тайму время получил защитник «Фулхэма» Андерсен. Вторая половина матча прошла в формате «10 на 10», и свободным пространством лучше всех воспользовался снова забивший с дальней дистанции Райан. Потом бразильский талант мог организовать еще одно взятие ворот, однако после его эффектного прохода защитник подстраховал вратаря и оставил без гола Трюффера.
Этот и еще один упущенный Адли момент едва не стоили гостям победы — в компенсированное время Кинг попал в перекладину. Андони Ираола, который объявил об уходе из клуба по окончании сезона, практически гарантировал «Борнмуту» первое в истории участие в еврокубках. Вопрос — какой именно турнир это будет. До играющей в воскресенье «Астон Виллы» три очка.
Оступившись в понедельник в гостях у «Эвертона» (3:3), «Ман Сити» превратился в аутсайдера гонки за титулом и вернул инициативу «Арсеналу». «Горожане» не имели права на еще одну ошибку и, само собой, владели инициативой, тогда как «Брентфорд» держал их оборону в тонусе фирменными стандартами. Но сколько же атак не смогли довести до завершения хозяева! Самый яркий момент первого тайма — сольный прорыв Доку, после паса которого Келлехер и защитники гостей совместными усилиями не позволили забить Холанну и пытавшемуся отличиться на добивании Аке.
Правда, есть ощущение, что куда сложнее пришлось во втором тайме Доннарумме. Джиджи мастерски сложился, когда на ударную позицию вырвался метивший итальянцу под опорную ногу Игор Тиаго. Будем считать это встряской, потому что на исходе часа игры «Сити» наконец-то забил. У трижды отличившегося за неделю Доку не получилась передача в штрафную, однако он сохранил мяч и красиво закрутил его в дальний угол. Далее были убойный момент Фодена (спас Келлехер), пограничная ситуация с падением не дождавшегося назначения пенальти Шаде, а также 26-й в чемпионате гол Холанна. Затолкав мяч в сетку после прорыва Семеньо, норвежец снял вопросы с результатом. Успех Мармуша стал уже контрольным выстрелом. Команда Хосепа Гвардиолы все еще сражается за чемпионство и ждет, как в воскресенье «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом».
Испания: Битва за пятое место
«Атлетико» после вылета из ЛЧ, по сути, доигрывает сезон. Для мадридцев субботняя встреча не имела принципиального значения, тогда как «Сельта» еще сохраняла шансы на пятое место, которое может открыть путь в главный еврокубок. В итоге выиграл тот, кому было нужнее, а решающей оказалась атака гостей, в которой защитник не смог прервать пас Сведберга в штрафную, после чего Борха Иглесиас перебросил вратаря. Галисийцы сократили отставание от «Бетиса» до трех очков и перешли в режим ожидания ответа конкурента.
Игра в Сан-Себастьяне началась под знаком расточительности. С интервалом в пару минут Антони промахнулся, убежав один на один, а безобразный пас Оскарссона испортил атаку, в которой два футболиста «Реал Сосьедад» остались против вратаря «Бетиса». Ближе к перерыву после коварного рикошета гостей спасла штанга, а в итоге все-таки забил Антони. Начав движение от угла штрафной, бразилец закрутил мяч под штангу.
Получилось красиво, но не настолько, как у отличившегося в начале второго тайма Эззалзули. Марокканец на бровке сбросил с себя висевшего на нем защитника, под острым углом ворвался в штрафную и исполнил прекрасный обводящий удар. Настоящее искусство! Но ни это, ни отмена гола Горрочатеги из-за офсайда Ойярсабаля басков не деморализовали. Оскарссон все-таки поправил прицел и размочил счет, а на 90-й минуте Ойярсабаль восстановил равновесие с назначенного за попадание мяча в руку пенальти.
«Сосьедад» даже мог выиграть. Но и ничья обострила сражение за пятое место, которое после выхода «Райо Вальекано» в финал Лиги конференций стало лигочемпионским. У «Бетиса» плюс четыре очка за три тура до финиша.
Италия: репетиция финала
Игра в Риме стала репетицией намеченного на среду финала Кубка Италии. Само собой, Маурицио Сарри и Кристиан Киву провели ротацию, но даже в отсутствие ряда лидеров составы команд можно было назвать боевыми. Так, после вброса аута Биссеком и скидки Тюрама мяч в сетку с лета отправил Лаутаро Мартинес. Капитан «Интера», которого весной преследуют травмы, оказался в старте после месячной паузы. В прошлый раз он сделал дубль в игре с «Ромой», чему предшествовало полуторамесячное лечение. А в субботу аргентинец в первом тайме добавил к голу результативный пас, когда в штрафной обыгрался с Бастони и выкатил мяч под удар Сучичу.
«Лацио» до перерыва выглядел бледно, но, как ни странно, заметно прибавил, оставшись в меньшинстве после подсказки ВАР и удаления Романьоли. Отлично вышел на замену Исаксен, однако один его удар остановил перекрывший в подкате пустой угол Карлос Аугусто, а со вторым справился Хосеп Мартинес. Когда же давление римлян достигло пика, на упущенный Нослином момент третьим голом нерадзурри ответил Мхитарян. В 37 лет Генрих показал лучшую для себя сезонную результативность в Серии А в составе «Интера» (4 гола). Но, само собой, нынешним показателям ветерана далеко до времен, когда армянский полузащитник в расцвете сил отличился 13 раз за «Рому».
Осложнив себе жизнь домашней ничьей с «Вероной», «Ювентус» обрушил шквал атак на ворота балансирующего у зоны вылета «Лечче». Успех — уже на 10-й секунде — принесла первая из них. Разыгранный с центра мяч был заброшен в штрафную, где за него зацепился Копмайнерс, а подача Камбьязо завершилась ударом Влаховича. За несколько минут, вместивших в числе прочего попадание в каркас ворот, туринцы могли довести счет до крупного. А могли и пропустить, если бы Ди Грегорио не остановил удар Чеддиры.
Из-за слабой реализации бьянконери играли с огнем. И данный статус игры не изменился в начале второго тайма, так как гол Влаховича отменили из-за офсайда. Не засчитали и взятие ворот в исполнении Калюлю, так как сербский форвард снова оказался в положении «вне игры» и влиял на эпизод. «Старой синьоре» пришлось поволноваться, но три очка все-таки добавлены в таблицу. Команда Лучано Спаллетти как минимум до воскресенья сместила с третьего места «Милан», а расклад в борьбе за попадание в ЛЧ зависит от того, как проведут свои матчи «Комо» и «Рома».
Германия: «Штутгарт» в шаге от ЛЧ
Главный матч тура начался в ураганном темпе — с обмена голами к 5-й минуте. «Байер» и вовсе открыл счет в первой же атаке, которая началась с отбора в центре, а закончилась пасом Кофане на Алейша Гарсию. «Штутгарт» ответил неотразимым ударом Демировича после красивой «стеночки» с Нарти, но потом прицел у боснийца сбился. Сложно понять, как он не попал в створ, когда прерывавший прострел Фюриха голкипер выбил мяч на ногу форварду швабов.
Демирович упустил еще несколько моментов, однако в концовке первого тайма сделал результат, нарвавшись в штрафной на ногу Тапсоба. Арбитр отправился к монитору, и пенальти паненкой реализовал Миттельштадт. Так счет стал 2:1, а максимально комфортным перевес хозяев сделал их лучший снайпер Ундав. Эффектным ударом с лета он замкнул подачу Левелинга, забив 19-й гол в чемпионате (личный рекорд). «Штутгарт» четвертый, опережая «Хоффенхайм» за счет лучшей разности мячей. Все в руках команды Себастьяна Хенесса, которая завершит сезон в гостях у «Айнтрахта», мотивированного возможностью попасть хотя бы в Лигу конференций.
Вслед за дортмундской «Боруссией», которая в пятницу гарантировала себе второе место победой над «Айнтрахтом» (3:2), путевку в ЛЧ забронировал «Лейпциг». Правда, сначала находящийся в зоне вылета «Санкт-Паули» создал «быкам» огромные проблемы. Хозяева несколько раз рисковали пропустить, и один раз их спасла перекладина, однако все решили угловые команде Оле Вернера. В первом случае Баумгартнер попал в своего одноклубника Шлагера, но тот мгновенно сориентировался и с разворота выстрелил под перекладину. А в начале второго тайма мяч головой красиво сбросил в дальний угол Орбан.
«Хоффенхайм» к 5-й минуте заработал численное преимущество благодаря удалению Сугавары, а в режиме лайв поднялся на четвертое место к середине первого тайма. «Деревенские» мгновенно разыграли угловой, не дав сопернику расставиться в штрафной, и Крамарич выкатил мяч выстрелившему в угол Базумана Туре. Однако продолжения не последовало, хотя было жизненно важно улучшать разность мячей. На данный момент она на пять пунктов хуже, чем у замыкающего лигочемпионский квартет «Штутгарта». Так что «Хоффенхайму» остается надеяться на осечку швабов в последнем туре и самим брать три очка в Менхенгладбахе.
Для «Баварии», которая после вылета из ЛЧ приехала в гости к сражающемуся за выживание «Вольфсбургу», главным матчем на финише сезона станет финал Кубка Германии. Но опускаться ниже определенного уровня мюнхенцы себе не позволяют. Хотя, если бы не серия крутых спасений Урбига в первом тайме, чемпиону снова пришлось бы отыгрываться. Однако он сохранил ворота на замке, а нереализованный Кейном пенальти не стал проблемой благодаря Олисе. Можно написать, что француз забил обычный для себя гол. Но фирменный проход с фланга и неотразимый удар рикошетом перекладины заслуживают большего. Шедевры Майкл поставил на поток.
Статистика дня
2-м после Фатиха Терима тренером, который выиграл четыре подряд титула чемпиона Турции, стал возглавляющий «Галатасарай» Окан Бурук. В золотом матче «львы» обыграли «Антальяспор» (4:2), а победный гол на 88-й минуте забил Осимхен. Эти четыре титула завоевали Икарди и Лукас Торрейра, которые повторили установленный Георге Хаджи рекорд турнира для легионеров.
2-й после «Шеффилд Юнайтед» командой, которая за один сезон АПЛ проиграла всем 19 соперникам, стал «Вулверхэмптон».
5-й раз отметку в 20 результативных баллов в Бундеслиге преодолел нападающий «Хоффенхайма» Крамарич (14+6). Начиная с сезона-2004/05, чаще это удавалось только Левандовски (11 раз) и Томасу Мюллеру (9).
6 поражений до ничьей с «Ливерпулем» (1:1) значилось в пассиве «Челси».
27 нулевых ничьих зафиксировано в текущем сезоне АПЛ. Столько же суммарно набралось за два предыдущих турнира.