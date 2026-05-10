Бывший тренер ЦСКА Николич привел АЕК к золотым медалям чемпионата Греции

Сегодня, 10 мая, АЕК на своем поле обыграл «Панатинаикос» со счетом 2:1. Команда Николича проигрывала со счетом 0:1, но сумела отыграться на 72-й минуте. Победный гол на 90+4-й минуте забил Жоау Мариу.