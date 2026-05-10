Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
1
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
11.70
X
1.50
П2
10.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
95.00
X
13.00
П2
1.13
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Лорьян
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
66.00
X
13.00
П2
1.17
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
10.50
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
2
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
1.53
X
6.93
П2
75.00
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Ротор
0
П1
X
П2

«Унион» одержал первую победу под руководством женщины-тренера

Берлинская команда в 33-м туре чемпионата Германии обыграла «Майнц».

Источник: Getty Images

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. «Унион» со счетом 3:1 на выезде обыграл «Майнц» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу и одержал первую победу под руководством Мари-Луизе Эты.

12 апреля Эта возглавила берлинскую команду до конца сезона. В первых трех матчах под ее руководством «Унион» потерпел два поражения и однажды сыграл вничью. Она стала первой женщиной, которая возглавляет команду из топ-5 лиг Европы.

Эте 34 года, она работала в «Унионе» с 2023 года в качестве ассистента главного тренера. В период игровой карьеры она выступала за германские клубы «Турбине», «Гамбург» и «Вердер».

«Унион» набрал 36 очков и за тур до окончания чемпионата занимает 12-е место в турнирной таблице. «Майнц» с 37 очками располагается на 10-й строчке.

В заключительном туре «Унион» примет «Аугсбург», «Майнц» на выезде сыграет с «Хайденхаймом». Встречи пройдут 16 мая.

Майнц
1:3
Первый тайм: 0:1
Унион Б
Футбол, Германия, 33-й тур
10.05.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Mewa Arena
Главные тренеры
Урс Фишер
Мари-Луизе Эта
Голы
Майнц
Шеральдо Беккер
(Пауль Небель)
48′
Унион Б
Андрей Илич
(Алеша Кемляйн)
38′
Оливер Берк
(Андрей Илич)
88′
Йосип Юранович
(Тим Скарке)
90+1′
Составы команд
Майнц
27
Робин Центнер
31
Доминик Кор
4
Штефан Пош
2
Филлипп Мвене
6
Кайсю Сано
10
Надим Амири
21
Данни да Коста
16′
48
Каспер Потульски
19
Антони Каси
7′
70′
22
Николас Ферачниг
8
Пауль Небель
70′
7
Ли Джэ Сон
75′
20
Филлип Тиц
81′
11
Арминдо Зиб
23
Шеральдо Беккер
81′
44
Нельсон Вайпер
Унион Б
25
Карл Клаус
23
Андрей Илич
5
Данило Дуки
4
Диогу Лейте
8
Рани Хедира
6
Алеша Кемляйн
28
Кристофер Триммель
81′
18
Йосип Юранович
15
Том Роте
60′
39
Деррик Кен
80′
7
Оливер Берк
89′
21
Тим Скарке
9
Ливан Бурджу
60′
11
Чон У Ен
10
Ильяс Анса
60′
13
Андраш Шефер
Статистика
Майнц
Унион Б
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
3
9
Угловые
7
8
Фолы
11
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Экснер
(Германия)
