«Унион» одержал первую победу под руководством женщины-тренера

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. «Унион» со счетом 3:1 на выезде обыграл «Майнц» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу и одержал первую победу под руководством Мари-Луизе Эты.
12 апреля Эта возглавила берлинскую команду до конца сезона. В первых трех матчах под ее руководством «Унион» потерпел два поражения и однажды сыграл вничью. Она стала первой женщиной, которая возглавляет команду из топ-5 лиг Европы.
Эте 34 года, она работала в «Унионе» с 2023 года в качестве ассистента главного тренера. В период игровой карьеры она выступала за германские клубы «Турбине», «Гамбург» и «Вердер».
«Унион» набрал 36 очков и за тур до окончания чемпионата занимает 12-е место в турнирной таблице. «Майнц» с 37 очками располагается на 10-й строчке.
В заключительном туре «Унион» примет «Аугсбург», «Майнц» на выезде сыграет с «Хайденхаймом». Встречи пройдут 16 мая.
Урс Фишер
Мари-Луизе Эта
Шеральдо Беккер
(Пауль Небель)
48′
Андрей Илич
(Алеша Кемляйн)
38′
Оливер Берк
(Андрей Илич)
88′
Йосип Юранович
(Тим Скарке)
90+1′
27
Робин Центнер
31
Доминик Кор
4
Штефан Пош
2
Филлипп Мвене
6
Кайсю Сано
10
Надим Амири
21
Данни да Коста
16′
48
Каспер Потульски
19
Антони Каси
7′
70′
22
Николас Ферачниг
8
Пауль Небель
70′
7
Ли Джэ Сон
75′
20
Филлип Тиц
81′
11
Арминдо Зиб
23
Шеральдо Беккер
81′
44
Нельсон Вайпер
25
Карл Клаус
23
Андрей Илич
5
Данило Дуки
4
Диогу Лейте
8
Рани Хедира
6
Алеша Кемляйн
28
Кристофер Триммель
81′
18
Йосип Юранович
15
Том Роте
60′
39
Деррик Кен
80′
7
Оливер Берк
89′
21
Тим Скарке
9
Ливан Бурджу
60′
11
Чон У Ен
10
Ильяс Анса
60′
13
Андраш Шефер
Главный судья
Флориан Экснер
(Германия)
