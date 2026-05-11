Матч-центр
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
КАМАЗ
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Страсбур
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Марсель
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Брест
0
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
«Аталанта» обыграла «Милан» в гостевом матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Аталанта» нанесла поражение «Милану» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Милане, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Эдерсон (7-я минута), Давиде Дзаппакоста (29) и Джакомо Распадори (51). У хозяев мячи забили Страхиня Павлович (88) и Кристофер Нкунку (90+4, с пенальти).

«Милан» за два тура до финиша чемпионата с 67 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» (58) занимает седьмую позицию. Команда прервала серию без побед в чемпионате, которая насчитывала четыре игры.

Матчи 37-го тура чемпионата Италии пройдут 17 мая. «Аталанта» примет «Болонью», а «Милан» на выезде встретится с «Дженоа».

Милан
2:3
Первый тайм: 0:2
Аталанта
Футбол, Италия, 36-й тур
10.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Раффаэле Палладино
Голы
Милан
Страхиня Павлович
(Самуэле Риччи)
88′
Кристофер Нкунку
90+4′
Аталанта
Эдерсон
7′
Давиде Дзаппакоста
(Никола Крстович)
29′
Джакомо Распадори
(Эдерсон)
52′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
90′
4
Самуэле Риччи
12
Адриен Рабьо
5
Кони де Винтер
58′
24
Закари Атекаме
33
Давиде Бартесаги
80′
2
Первис Эступиньян
90′
8
Рубен Лофтус-Чик
46′
18
Кристофер Нкунку
7
Сантьяго Хименес
58′
19
Юссуф Фофана
10
Рафаэл Леау
34′
58′
9
Никлас Фюллкруг
Аталанта
29
Марко Карнесекки
23
Сеад Колашинац
4
Исак Хин
70′
59
Никола Залевски
90
Никола Крстович
90+5′
15
Мартен де Рон
13
Эдерсон
18
Джакомо Распадори
42
Джорджио Скальвини
48′
3
Одилон Коссуну
63′
69
Хонест Аханор
77
Давиде Дзаппакоста
55′
16
Рауль Белланова
90+6′
17
Шарль Де Кетеларе
63′
8
Марио Пашалич
Статистика
Милан
Аталанта
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
20
9
Удары в створ
9
5
Угловые
2
2
Фолы
8
17
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
