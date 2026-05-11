Курбан Бердыев возвращается в еврокубки: команда российского тренера гарантировала себе минимум Лигу конференций

В воскресенье, 10 мая, «Туран» обыграл «Карван» со счетом 1:0 в домашнем матче 31-го тура азербайджанского чемпионата. Команда Бердыева уже не опустится ниже третьего места, но еще имеет теоретические шансы обойти «Карабах», идущий на второй строчке. За два тура до конца сезона «Карабах» опережает «Туран» на 4 очка. Чемпионство себе досрочно гарантировал «Сабах».
«Мой успех в Азербайджане занимает в моей карьере особое место. Потому что на протяжении этих двух лет мы начинали с самого низкого уровня и добрались до нынешнего — мы отправляемся в еврокубки. Президент клуба поставил цель — состав должен быть усилен. Мы ищем варианты, чтобы пригласить футболистов. Когда приглашаешь игроков, они смотрят, играет ли клуб в еврокубках или нет. Теперь будет проще», — сказал Бердыев.
Напомним, что под руководством Бердыева «Рубин» выигрывал чемпионат (2008, 2009), Кубок (2011/12) и Суперкубок России (2010, 2012), а «Ростов» становился серебряным призером чемпионата России (2015/16). Обе команды под его руководством играли в еврокубках.