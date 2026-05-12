Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

«Райо Вальекано» и «Жирона» сыграли вничью в Ла Лиге

Футболисты «Райо Вальекано» и «Жироны» поделили очки в 35-м туре чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в понедельник в Мадриде, завершилась со счетом 1:1.

Источник: Shutterstock

Оба гола были забиты в концовке игры. На мяч Алешандре Журавски на 86-й минуте гости ответили точным ударом Кристиана Стуани на 90-й.

«Райо Вальекано» с 43 очками занимает в таблице 10-е место. «Жирона» с 39 баллами идет на 17-й строчке.

В следующем туре «Райо Вальекано» 14 мая на выезде сыграет с «Валенсией», а «Жирона» примет «Реал Сосьедад».

Райо Вальекано
1:1
Первый тайм: 0:0
Жирона
Футбол, Испания, 35-й тур
11.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Вальекас
Главные тренеры
Иньиго Перес
Мичел
Голы
Райо Вальекано
Алемао
(Унаи Лопес)
86′
Жирона
Кристиан Стуани
(Виктор Цыганков)
90′
Составы команд
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
17
Унаи Лопес
23
Оскар Валентин
6
Пате Сисс
24
Флориан Лежен
4
Педро Диас
44′
58′
15
Херард Гумбау
10
Серхио Камельо
68′
22
Альфонсо Эспино
19
Хорхе Де Фрутос
68′
14
Карлос Мартин
21
Фран Перес
58′
9
Алемао
Жирона
13
Пауло Гассанига
24
Алекс Морено
15
Виктор Цыганков
3
Хоэль Рока
16
Алехандро Франсес
12
Витор Рейс
20
Аксель Витсель
4
Арнау Мартинес
72′
2
Уго Ринкон
11
Тома Лемар
60′
14
Клаудио Эчеверри
18
Аззедин Унаи
60′
23
Иван Мартин
8
Фран Бельтран
85′
7
Кристиан Стуани
Статистика
Райо Вальекано
Жирона
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
18
9
Удары в створ
5
5
Угловые
9
5
Фолы
10
9
Офсайды
2
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти