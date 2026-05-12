«Райо Вальекано» и «Жирона» сыграли вничью в Ла Лиге

Оба гола были забиты в концовке игры. На мяч Алешандре Журавски на 86-й минуте гости ответили точным ударом Кристиана Стуани на 90-й.
«Райо Вальекано» с 43 очками занимает в таблице 10-е место. «Жирона» с 39 баллами идет на 17-й строчке.
В следующем туре «Райо Вальекано» 14 мая на выезде сыграет с «Валенсией», а «Жирона» примет «Реал Сосьедад».
Футбол, Испания, 35-й тур
11.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Вальекас
Главные тренеры
Иньиго Перес
Мичел
Голы
Райо Вальекано
Алемао
(Унаи Лопес)
86′
Жирона
Кристиан Стуани
(Виктор Цыганков)
90′
Составы команд
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
17
Унаи Лопес
23
Оскар Валентин
6
Пате Сисс
24
Флориан Лежен
4
Педро Диас
44′
58′
15
Херард Гумбау
10
Серхио Камельо
68′
22
Альфонсо Эспино
19
Хорхе Де Фрутос
68′
14
Карлос Мартин
21
Фран Перес
58′
9
Алемао
Жирона
13
Пауло Гассанига
24
Алекс Морено
15
Виктор Цыганков
3
Хоэль Рока
16
Алехандро Франсес
12
Витор Рейс
20
Аксель Витсель
4
Арнау Мартинес
72′
2
Уго Ринкон
11
Тома Лемар
60′
14
Клаудио Эчеверри
18
Аззедин Унаи
60′
23
Иван Мартин
8
Фран Бельтран
85′
7
Кристиан Стуани
Статистика
Райо Вальекано
Жирона
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
18
9
Удары в створ
5
5
Угловые
9
5
Фолы
10
9
Офсайды
2
0
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти