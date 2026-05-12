«Борнмут» — главная сенсация АПЛ: идет шестым и может выйти в ЛЧ. Что даст команде новый тренер Марко Розе?

Издание The Guardian в феврале 2021 года взяло у Марко интервью, в котором, кроме прочего, обсуждались базовые принципы его игровой философии. «Моя команда всегда активна — как с мячом, так и без него, — говорил Розе, — Она старается выигрывать единоборства как можно выше. Если у нас есть возможность быстро забить, мы должны ею воспользоваться, а если нет, то мы должны сохранять владение мячом, но не расслабляться. Быстро двигаем мяч, отвлекаем соперников и возвращаем его в кратчайшие сроки, если теряем. Играем умно, играем жестко, не только для зрителей. Всегда верим в каждого товарища по команде и в то, что у нас есть шанс победить любого соперника».