«Борнмут» — главная сенсация АПЛ: идет шестым и может выйти в ЛЧ. Что даст команде новый тренер Марко Розе?

Летом Андони Ираола завершит свой трехлетний цикл в «Борнмуте». Уже сейчас интересантов, выстроившихся в очередь за подписью баска в контракте, невероятно много. Андони сватают как в топ-клубы, так и в менее статусные команды, которым он может привить узнаваемый высокоинтенсивный стиль игры — да, требующий времени на раскачку, но доказавший свою эффективность на дистанции.
Сменщиком же Ираолы в «Борнмуте» станет Марко Розе — культовая фигура для спортивной империи «Ред Булл». Еще в 2013-м немец начал тренировать юношей в «Зальцбурге», затем подхватил основную команду, с которой два раза становился чемпионом Австрии и однажды — обладателем Кубка. Позднее, транзитом через две «Боруссии» (менхенгладбахскую, а потом дортмундскую), Марко очутился в «Лейпциге» — самом амбициозном и витринном филиале футбольного холдинга «быков». Здесь Розе сделал себе имя: стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии, поднял в цене несколько футболистов, в дальнейшем сделавших клубу кассу (в их числе Симонс, Шешко, Опенда и Ольмо) и привил команде гипердинамичную, зрелищную игру в рамках узкой формации 4−2−2−2.
Попробуем разобраться, чего ждать от союза «Борнмута» и немецкого специалиста.
Ключевая черта Розе — быстрое вживление своих игровых принципов
Издание The Guardian в феврале 2021 года взяло у Марко интервью, в котором, кроме прочего, обсуждались базовые принципы его игровой философии. «Моя команда всегда активна — как с мячом, так и без него, — говорил Розе, — Она старается выигрывать единоборства как можно выше. Если у нас есть возможность быстро забить, мы должны ею воспользоваться, а если нет, то мы должны сохранять владение мячом, но не расслабляться. Быстро двигаем мяч, отвлекаем соперников и возвращаем его в кратчайшие сроки, если теряем. Играем умно, играем жестко, не только для зрителей. Всегда верим в каждого товарища по команде и в то, что у нас есть шанс победить любого соперника».
Слова Розе не расходились с делом. К примеру, в его первый же немецкий сезон (2019/20) ведомый им «Гладбах» стал второй командой Бундеслиги (после «Баварии», разумеется) по остроте высоких возвратов: 50 завершились ударами (у мюнхенцев — 69), 7 (12) — голами.
Символическое «серебро», но уже по количеству быстрых вертикальных атак, тоже принадлежало «жеребятам». Таковых в том сезоне у подопечных Розе набралось 77. У лидирующего по этому показателю «Байера» — 84.
Характерно, что уже в следующем сезоне показатели просели до средних — большинство команд Бундеслиги нашли противоядие от футбола «Боруссии». Еще более симптоматично то, что история повторялась и в Дортмунде, и в «Лейпциге».
Со «шмелями» Розе прекрасно начал сезон-2021/22: в первых десяти турах победил восемь раз — и того запаса, что был создан на старте, ему с подопечными как раз хватило, чтобы не уступить на финише второе место «Байеру». С другой стороны, Марко полностью провалился в кубковых турнирах (третье место в ЛЧ — вылет в первой же стадии плей-офф в ЛЕ, вылет из Кубка Германии уже в январе) и смазал общее впечатление от своей работы. В мае с ним разорвали контракт.
В сентябре 2022-го он подхватил «Лейпциг», причем наследие ему досталось ужасное. Его предшественник Доменико Тедеско в стартовых пяти турах Бундеслиги набрал всего восемь очков из пятнадцати возможных, до кучи проиграв первый матч в Лиге чемпионов. Но Розе не стушевался и быстро пересобрал разваливающуюся команду: мгновенно перешел на схему с двумя центральными защитниками, дал больше свободы крайкам и отладил зонный прессинг (теперь финальную треть нагружали только на конкретных участках). Итог — «Лейпциг» заиграл бодрее, стал реже «зевать» в переходных фазах и вышел на длинную беспроигрышную серию, продлившуюся с начала осени до середины февраля. Тот сезон, к слову, Розе завершил с персональным рекордом по темпу набранных очков в рамках немецкого чемпионата — 2,1 за матч. Больше у него было только в Австрии.
Точки соприкосновения с Ираолой
Ираола называл своим учителем Эрнесто Вальверде и довольно емко описывал философию любимого наставника, под руководством которого некогда поиграл четыре года: «Его стиль — это клубный стиль. “Атлетик” — самая английская команда в Ла лиге. Мы любили атаковать быстро, используя ширину поля, забегания, кроссы и высокий прессинг».
Конечно, стилистически Ираола не наследует Вальверде напрямую, однако параллели между их командами провести можно. Роднящих признаков четыре:
— высокий и агрессивный прессинг;
— хорошо организованный, пускай и не всегда компактный, блок;
— поиск пространства;
— позиционная гибридность фланговых игроков.
В «Борнмуте» в той или иной мере всплыли все эти черты, и Розе, скорее всего, будет удобно стать продолжателем идей Ираолы. В пользу этого говорят несколько фактов.
Первый — «вишни» идеально адаптированы к игре в переходных фазах. В этом сезоне «Борнмут» забил семь голов в быстрых атаках. Больше только у «Манчестер Сити» и «Брентфорда». Что до Розе, за время, проведенное им в «Лейпциге», ни одна команда Бундеслиги не забила столько же голов в быстрых атаках, сколько его «быки» — целых 22. В сезоне-2024/25 схожесть «Борнмута» и «Лейпцига» достигла своего максимума: тогда оба коллектива неизменно доводили мяч до штрафной соперника после каждой атаки (в среднем — 1,2/1,3 касания в штрафной в каждой атаке).
Второй — оба наставника не привыкли делать акцент на владении. Среднее время команд Розе на мяче — 52 процента, и это при том, что возглавлял Марко только солидные клубы, чей набор игроков вполне позволял сыграть от владения. «Борнмут» при Ираоле в среднем владел мячом менее 50 процентов игрового времени: 43,1 процента в сезоне-2023/24 и 48,6 процента в прошлом. Лишь в этом году «вишни» доигрывают чемпионат со средним показателем на мяче в 50,1 процента.
Наконец, третий фактор, роднящий и Марко, и Андони, — ставка на активные фланги. Оба используют крайних защитников для агрессивных подключений, намеренно перегружают под них фланги и стараются создать изоляции под врыв крайков/латералей в полуфланг. Благодаря особому взгляду на роль бровочников, Ираола сделал из Забарного, Керкеза и Хейсена настоящие машины в продвижении мяча. Розе, когда был тренером «Лейпцига», умудрялся перегружать центр, размещая до восьми игроков в полуфлангах. Речь про ту самую формацию 4−2−2−2, в рамках которой крайние защитники оставались не просто единственными игроками, что отвечали за ширину, но теми, кто мог беспрепятственно поддержать атаку на любом участке поля: закрывать-то зачастую их было некому — все силы соперник стягивал в центральный коридор.
Опасения
Ближе к концу сезона-2024/25 философия Розе, некогда давшая свои плоды в «Лейпциге», выродилась. Перед вами карта наиболее часто используемых клубами Бундеслиги передач, и она дает вполне четкий ответ на вопрос, за что уволили Марко.
С самого начала, делая ставку на ультравертикальный и динамичный стиль с быстрым разгоном контратак из глубины, наставник «быков» панически опасался фаз атаки вторым темпом: когда первая волна захлебывалась, форвардам приходилось ждать подключения сначала «десяток», а затем и фланговых игроков, чтобы уравновесить шансы в финальной трети поля. Изначально такие задержки были скорее исключением, чем правилом, но со временем соперники так хорошо адаптировались к стилю Розе, что научились сдерживать атаки его команды на самых ранних стадиях.
В том сезоне «Лейпциг» еще и крайне не вовремя потерял Раума, из-за чего Марко предпочел перестроиться на новые рельсы — схему 5−2−3 и создание изоляций в позиционных (это не описка: действительно в позиционных) атаках. Стиль команды видоизменился, став менее динамичным, а самым распространенным типом паса оказались поперечные передачи во фланг — и это, конечно, совсем не канон для «быков».
Не хочется пророчить Розе тяжелый старт, но очевидно, что тренер, меняющий просто динамичную Бундеслигу на не просто динамичную, но еще и силовую АПЛ, вряд ли будет с ходу делать ставку на стиль, от которого он сознательно пытался отойти на своем последнем рабочем месте.
При этом «Борнмут» еще и может дебютировать в Лиге чемпионов в следующем сезоне: если он останется шестым, а «Астон Вилла» финиширует пятой и выиграет Лигу Европы, то «вишни» получат путевку в главный еврокубок.
Георгий Астахов