«Гамбург» впервые в истории Бундеслиги назначил женщину на пост спортивного директора

В качестве футболистки Крюгер в 2003—2009 годах выступала за «Баварию», а после завершения игровой карьеры осталась в мюнхенской команде как тренер. Впоследствии она работала помощником в совете директоров «Баварии», а в последнее время занимала должность ведущего эксперта по спортивной стратегии и развитию.
«За 17 лет она приобрела опыт работы в топ-клубе, помогла сформировать процессы и продемонстрировала исключительные организаторские и лидерские качества. Она сочетает в себе спортивную экспертизу, стратегическое мышление и сильные коммуникативные навыки и возьмет на себя общую ответственность за спортивную деятельность “Гамбурга”, — заявил председатель наблюдательного совета клуба Михаэль Папенфусс.
Крюгер стала первой женщиной, которая получила должность спортивного директора в Бундеслиге.
Ранее в апреле Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» и стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги.