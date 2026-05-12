Президент «Реала» Перес: «Сожалею, но я не собираюсь уходить в отставку»

79-летний Перес сегодня созвал срочную пресс-конференцию и объявил о проведении выборов президента клуба.
"Сожалею, но я не собираюсь уходить в отставку. Я попросил избирательную комиссию начать процесс выборов, на которые мы будем выдвигаться вместе с нынешним советом директоров. Я объявляю выборы, потому что с 2000 года работал над тем, чтобы владельцами клуба были его члены, в отличие от других клубов.
Возникла абсурдная ситуация, вызванная кампаниями, направленными на формирование общественного мнения против «Реала» и особенно против меня. Они пользуются моментом, чтобы атаковать меня лично. «Где Флорентино?» — говорят они… Хотя я обычно не говорю публично. Говорят, что меня не существует, что я болен, что у меня терминальный рак…
Каждый день я продолжаю руководить «Реалом» и своей компанией, которая является мировым лидером в инфраструктуре и имеет оборот 50 миллиардов в год. Моё здоровье в полном порядке, не знаю, откуда взялся этот слух.
Я разделяю разочарование от того, что в этом сезоне мы ничего не выиграли. Я первый, кто хочет выигрывать все, но должен напомнить, что за время моего президентства мы выиграли 66 трофеев в футболе и баскетболе", — приводит слова Переса SPORT.
Перес занимал пост президента «Реала» с 2000 по 2006 год, а в 2009 году вернулся в клуб и возглавляет его по сей день.