Перес прокомментировал драку футболистов «Реала»

Конфликтная ситуация произошла между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

Источник: Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

МАДРИД, 12 мая. /ТАСС/. Драка, которая произошла между полузащитниками испанского футбольного клуба «Реал» французом Орельеном Тчуамени и уругвайцем Федерико Вальверде, является плохой ситуацией, однако еще хуже то, что о ней стало известно в СМИ. Об этом журналистам заявил президент «Реала» Флорентино Перес.

Ранее ТАСС сообщал, что «Реал» начал дисциплинарное производство против игроков из-за драки, которая произошла в четверг во время тренировки. Вальверде подтвердил факт ссоры с Тчуамени, однако опроверг информацию о физическом конфликте. Позднее «Реал» оштрафовал обоих полузащитников на €500 тыс.

«Драка между игроками — это плохо, но еще хуже то, что о ней стало известно в СМИ. У нас бывают драки каждый год, но это первый раз, когда они просочились в СМИ. Мы знаем того, кто “слил” эту информацию», — сказал Перес.

О драке между футболистами сообщала газета Marca. По информации издания, уругвайцу после этого потребовалась медицинская помощь. Позднее газета AS сообщила, что футболист потерял сознание в результате драки с французом и покинул тренировочную базу в инвалидном кресле. По информации журналиста Эду Агирре, Вальверде испытывал проблемы с памятью из-за удара об стол. Позднее «Реал» сообщил, что уругваец пропустит 10−14 дней из-за черепно-мозговой травмы, не уточнив, как игрок ее получил.

Вальверде 27 лет, он выступает за мадридский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 48 матчей в разных турнирах, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Тчуамени 26 лет, полузащитник играет за «Реал» с 2022 года. В текущем сезоне француз принял участие в 47 встречах, отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.