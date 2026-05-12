Валерий Карпин — об игре Кокорина: игрок с его талантом мог достичь большего

«Наверное, игрок с его талантом мог достичь большего. Назовём это так», — заявил Карпин.
С августа 2022 года 35-летний Кокорин, который известен по выступлениям за «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак» и «Фиорентину», выступает в составе «лёгкой бригады» из Лимассола. По итогам сезона-2022/2023 россиянин в составе «бело-зелёных» стал чемпионом Кипра.
4 мая генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе сообщил «РБ Спорт», что по завершении текущего сезона форвард покинет клуб. Срок контракта Кокорина с «бело-зелёными» рассчитан до конца мая 2026 года.
В сезоне-2025/2026 Кокорин провёл 17 матчей в чемпионате острова и четыре встречи в Лиге конференций УЕФА, где не отметился результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.