Касильяс не хочет видеть Моуринью главным тренером «Реала»

«У меня нет никаких проблем с Моуринью. Считаю его большим профессиональном. Но я не хочу видеть его в “Реале”. Думаю, есть другие тренеры, которые были бы лучше подготовлены для работы в клубе всей моей жизни. Это просто мое личное мнение, ничего больше», — написал бывший вратарь «Королевского клуба».
Слова Касильяса прозвучали на фоне информации многих источников о том, что президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает Моуринью как главного кандидата на замену Альваро Арбелоа.
Португалец работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год и выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.