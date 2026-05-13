«Бельграно» нанес поражение «Униону» и вышел в полуфинал Апертуры, Ригони сделал пас на победный гол

«Бельграно» победил «Унион» в домашнем четвертьфинальном матче аргентинской Апертуры — 2:0. Игра прошла на стадионе «Хулио Сесар Вильягра» в Кордове.
Счет на 65-й минуте открыл полузащитник Адриан Хосабад, которому ассистировал экс-нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони.
На 90+6-й минуте полузащитник Рамиро Эрнандес забил второй гол в ворота «Униона».
«Бельграно» вышел в полуфинал турнира.
По итогам основного этапа Апертуры «Бельграно» занял пятое место в группе B, «Унион» стал восьмым в группе А.
