Модрич, Мхитарян, Влахович. У кого из звезд летом завершатся контракты

Завершение любого сезона ставит точку не только в выяснениях отношений между командами внутри национальных и международных соревнований. Каждое лето сопровождается еще и многочисленными расставаниями, включая те, которые происходят не из-за трансферов, а по причине истечения контракта игрока с клубом. И порой такие ситуации по уровню информационного шума превосходят вообще все остальные события футбольной вселенной — когда-то, например, Месси именно в подобных обстоятельствах покидал «Барселону».
Ниже — 15 самых звездных и актуальных футболистов, срок трудовых договоров которых заканчивается в июне 2026-го.
Ибраима Конате, 26 лет, «Ливерпуль»
Трансферная стоимость*: 50 миллионов евро.
* Здесь и далее — по данным Transfermarkt.
Самый дорогой игрок мира с истекающим контрактом — 50 миллионов евро. Изначально французский защитник собирался последовать примеру экс-коллеги Трента Александера-Арнолда и бесплатно перейти в «Реал». До конца 2025 года такой вариант развития событий выглядел наиболее реалистичным — в том числе поэтому застопорились переговоры о переподписании Конате с «Ливерпулем». Но вскоре мадридский клуб от идеи отказался.
После того как переезд в Испанию сорвался, футболист стал сговорчивее и завершил попытки выбить из мерсисайдцев больше денег, чем те предлагали. Ибраима планирует успеть со всем разобраться до старта чемпионата мира и уже заявил, что останется на «Энфилде». Наверняка скоро и официальное объявление увидим.
Душан Влахович, 26 лет, «Ювентус»
Трансферная стоимость: 35 миллионов евро.
А вот будущее сербского форварда не столь прозрачно. «Юве» давно запустил процесс продления нападающего, но по некоторым пунктам до сих пор нет согласия. При этом главный тренер команды Лучано Спаллетти видит в Душане центральную фигуру своего проекта в Турине и регулярно напоминает руководству о необходимости его сохранить.
Параллельно за ходом дела пристально следит «Бавария», которая, согласно информации журналиста Николо Скиры, вышла на Влаховича с конкретным предложением. Генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли еще осенью говорил, что финальные обсуждения нового договора отложены на конец сезона. Довольно опасно, учитывая интерес из Мюнхена.
Бернарду Силва, 31 год, «Манчестер Сити»
Трансферная стоимость: 27 миллионов евро.
Настоящая легенда синей части Манчестера — португалец занимает седьмое место по матчам за «Сити», выше только игроки, которые родились в первой половине прошлого века. Еще один сезон позволил бы войти в топ-3, но его не будет. И это не предположение, а факт, подтвержденный самим Бернарду. «Я пришел в клуб как игрок “Ман Сити”, а ухожу как один из вас — болельщик “Ман Сити” на всю жизнь», — гласит прощальное послание полузащитника.
Что дальше — пока вопрос. Различные инсайды в течение последних месяцев единогласно отправляли Силву в «Барселону», якобы стороны достигли принципиального соглашения. Но в середине мая на горизонте возник «Ювентус», предложивший Бернарду контракт по схеме 2+1 с зарплатой восемь миллионов евро в год. Выбор за португальцем.
Юлиан Брандт, 30 лет, «Боруссия»
Трансферная стоимость: 20 миллионов евро.
Как-то незаметно полузащитнику исполнилось уже 30 лет. А он, между прочим, тоже может считаться если не легендой, то крайне важным футболистом своей пока еще нынешней команды — 306 матчей за Дортмунд и 18-е место по этому показателю в истории клуба. Впереди 307-й — последний.
В ноябре 2025 года «Боруссия» решила, что хочет продлить Брандта, и предложила переподписаться с понижением зарплаты. Спустя несколько месяцев спортивный директор дортмундцев Ларс Риккен подытожил: «После открытых переговоров мы договорились, что контракт продлеваться не будет». Существуют разные версии насчет следующей остановки Юлиана — «Барселона», «Арсенал», «Астон Вилла». Но особых продвижений в общении ни с кем не наблюдается.
Леон Горецка, 31 год, «Бавария»
Трансферная стоимость: 15 миллионов евро.
Мюнхенцы пытались расстаться с немцем еще в 2024 году, когда положение позволяло выручить за него хоть какие-то деньги. Но к прошлому лету никакой ясности не появилось — ни по трансферу, ни по продлению. Итог — статус свободного агента с 1 июля 2026-го. Леон называет это «новой главой как футболиста и как личности».
Сначала фаворитом на подписание Горецки считался «Арсенал». Полузащитник полагал, что легко адаптируется к особенностям АПЛ, где во главу угла нередко ставятся физические кондиции. Эта история не получила развития, а за несколько недель до конца сезона руки к Леону потянул «Милан». Осталось понять, потянут ли итальянцы семь миллионов евро в год, которые запрашивает немец.
Фабиньо, 32 года, «Аль-Иттихад»
Трансферная стоимость: 13 миллионов евро.
Тема, о которой почему-то слышно совсем мало. Опорник несколько месяцев находится в подвешенном состоянии — то ли из-за расплывчатой позиции клуба, то ли из-за личного желания вернуться в Европу. А может, оба пункта соответствуют действительности. Бразилец живет и работает в Саудовской Аравии почти три года и всегда отзывался о стране исключительно позитивно.
Но контракт неумолимо движется к истечению, а о существовании нового ноль информации. 10 мая Фабиньо вышел к журналистам и сказал, что будущее туманно, но в ближайшие дни все прояснится. Стоит дождаться, какие решения примет руководство: возможна реструктуризация клуба, тогда из иностранцев «Аль-Иттихад» покинет не только полузащитник. К тому же он никогда не скрывал, что однажды хочет вновь побороться за Лигу чемпионов. Разумеется, европейскую.
Эндрю Робертсон, 32 года, «Ливерпуль»
Трансферная стоимость: 10 миллионов евро.
И опять довольно значимый игрок для команды, взаимоотношения с которой точно окончены. Шотландец был одним из ключевых элементов успехов «Ливерпуля» при Юргене Клоппе и формировал выдающуюся пару крайних защитников с Трентом. Но в текущем его роль существенно сократилась — всего десять попаданий в стартовый состав в АПЛ.
Договор истекает, настало время прощаться. Слухи о переходе в «Тоттенхэм» мелькали и зимой, но Эндрю никуда не ушел, хотя явно не согласен на постоянное место в запасе. Похоже, летом трансфер все-таки состоится. По крайней мере, если лондонцы не вылетят в Чемпионшип. В противном случае вероятен отъезд Робертсона в Испанию или на родину.
Антонио Рюдигер, 33 года, «Реал»
Трансферная стоимость: 9 миллионов евро.
В Мадриде происходит нечто совершенно ненормальное — конфликты, драки, панибратство, бестрофейность. И немец выступает одной из главных составляющих проблем. Европейские медиа сообщали, что Антонио прилюдно оскорблял Альваро Каррераса и даже влепил ему пощечину на глазах одноклубников прямо в раздевалке. Ну кто пожелает сохранять в команде такого футболиста?
А «Реал» хотел — совсем недавно, в апреле, Рюдигеру собирались дать возможность остаться до лета 2027 года. Но через несколько недель экспозиция поменялась. Мадридцам нужно кого-то отдать, чтобы кого-то взять. По данным The Athletic, осенью защитника в Испании не будет. В каком направлении отчалит — неизвестно. В декабре проскакивали инсайды о Саудовской Аравии. Самое то для измученного травмами и возрастного, но качественного и заслуженного исполнителя.
Каземиро, 34 года, «Манчестер Юнайтед»
Трансферная стоимость: 8 миллионов евро.
«Еще один год? Ни за что. Это были четыре прекрасных, замечательных сезона, бесконечно благодарен не только клубу, но и болельщикам. Думаю, если и есть что-то, что буду ценить больше всего за эти четыре года, — это болельщики, которые были со мной. Но нет, все кончено. Цикл здесь завершился», — заявил опорник изданию ESPN, несмотря на беспрерывные заряды фанов «Юнайтед» с просьбами продлить контракт.
Да и боссы «МЮ» пытались договориться с бразильцем, но Каземиро непреклонен — он горит идеей присоединиться к команде с ментальностью победителя. Впрочем, не исключено, что в ближайшее время южноамериканец составит Месси и Суаресу компанию в «Интер Майами».
Роберт Левандовски, 37 лет, «Барселона»
Трансферная стоимость: 8 миллионов евро.
Постаревший, казалось бы, форвард прямо сейчас находится в одном голе от попадания в десятку лучших бомбардиров в истории каталонского гранда. Период поляка в Испании не назвать гениальным или безупречным, но с задачей забивать он справлялся. Просто возраст вносит коррективы — Роберт больше не та машина результативности образца «Баварии».
«Барса» точно выйдет на рынок за новым основным нападающим, а Левандовски, скорее всего, сменит команду, пусть и в приоритете у него остаться на «Камп Ноу». Есть минимальный процент, что Роберта продлят на год и наградят статусом кого-то вроде джокера со скамейки, но вариант с уходом кажется более жизнеспособным. «Милан», «Ювентус», «Порту», «Чикаго Файр» — соискатели в наличии на любой вкус.
Дани Карвахаль, 34 года, «Реал»
Трансферная стоимость: 6 миллионов евро.
Снова Мадрид и снова на удивление токсичный объект. Ветеран начал ворчать еще при Алонсо — не нравилось плотно сидеть под Трентом и даже Вальверде. С назначением Арбелоа ситуация сильно не изменилась. 776 минут в Ла лиге — несерьезно для человека, который занимал четвертое место на «Золотом мяче» два года назад. По его мнению уж точно.
В мае появилась информация, что «Реал» в Карвахале больше не нуждается. После ухода Крооса, Модрича и Начо защитник должен был взять на себя роль лидера, вожака. Но Дани, во-первых, абсолютно не помогал наладить болезненную обстановку в раздевалке и, во-вторых, наоборот, лишь усугублял ситуацию. Впереди у испанца — трогательная церемония прощания и командировка на Восток.
Пауло Дибала, 32 года, «Рома»
Трансферная стоимость: 5 миллионов евро.
С аргентинцем поступают странно. Если верить его словам, никто из клуба до сих пор не инициировал хоть какой-нибудь разговор касательно ближайших перспектив. Речь не о том, чтобы обязательно предложить пролонгацию, а об элементарной конкретике, которую к середине-то мая хорошо бы уже обозначить. «Я ничего не знаю, мне и самому хотелось бы знать», — смиренно комментирует Дибала.
Причем Пауло готов ощутимо потерять в деньгах ради продолжения выступлений за римлян. И Гасперини, кстати, тоже не намерен отпускать футболиста. Получается, проблема в сомнениях владельца «Ромы» Дэна Фридкина. Его мнение будет определяющим, что в принципе довольно логично. Ждем вместе с Дибалой, чем все закончится.
Лука Модрич, 40 лет, «Милан»
Трансферная стоимость: 4 миллиона евро.
В сентябре хорвату исполнится 41 год, договор с «Миланом» перестанет действовать через полтора месяца. Было бы смело полагать, что обладатель «Золотого мяча» не завершит карьеру. Но он правда не завершит! Оказавшись в Серии А, Модрич продемонстрировал способность не просто соответствовать уровню топ-лиги — он один из лучших игроков чемпионата Италии и лидер одного из лучших ее клубов.
Журналист Маттео Моретто писал о договоренности между «Миланом» и Лукой о новом контракте на один год. Аллегри и спортивный блок даже выдали полузащитнику некие гарантии — видимо, касающиеся вовлеченности Модрича в игровые процессы. Команде ведь в Лигу чемпионов возвращаться, фигура гениального глубинного мастера будет очень кстати.
Генрих Мхитарян, 37 лет, «Интер»
Трансферная стоимость: 3,5 миллиона евро.
А тут мы сталкиваемся с противоположностью Модрича. Армянский полузащитник осведомлен о желании «Интера» продолжить сотрудничество, но всерьез задумывается об уходе не только из клуба, но и из футбола в целом. Официальных объявлений пока не было, но Генрих намекает: «У меня была великолепная карьера, я доволен всем, чего достиг. Рад, что до сих пор играю и являюсь частью “Интера” вместе с товарищами по команде, которые продлили мою карьеру за последние четыре года».
В прошедшем времени обычно говорят о чем-то, собственно, прошедшем. Неужели Мхитарян действительно решил завязать? Наверное, узнаем после финала Кубка Италии, в котором «Интеру» играть с «Лацио».