«Манчестер Юнайтед» собирается подписать летом как минимум 5 футболистов.

По данным The Sun, «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести трех центральных полузащитников, левого защитника и запасного нападающего.
Сообщается, что сделка по приобретению третьего полузащитника должна быть профинансирована за счет продажи Мануэля Угарте.
Также утверждается, что клуб с «Олд Траффорд» в первую очередь нацелен на игроков в возрасте от 22 до 26 лет.
По имеющейся информации, «Манчестер Юнайтед» усилил свой интерес к полузащитнику «Аталанты» Эдерсону и Матеусу Фернандесу из «Вест Хэма».
В расширенный список кандидатов «Манчестер Юнайтед» входят Эллиот Андерсон, Сандро Тонали, Алекс Скотт, Адам Уортон, Калос Балеба и Жоао Гомес.