Трудящиеся с мячом

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) объявила о том, что одержала знаковую победу в деле защиты интересов игроков. Точнее, ее одержал французский Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP), которому удалось добиться от Европейского комитета по социальным правам признания допустимой жалобы на отсутствие базовых гарантий защиты благополучия игроков, которая теперь может быть рассмотрена по существу. FIFPro уже давно ведет борьбу за пересмотр календаря соревнований в сторону уменьшения количества матчей, но сталкивается с противостоянием руководящих футбольных структур планеты, создающих новые турниры и расширяющих имеющиеся. На этом фоне отношения между FIFPro и Международной федерацией футбола (FIFA) окончательно испортились.