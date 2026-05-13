Министр равенства Испании обвинила президента «Реала» в сексизме

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Представительница Испанской социалистической рабочей партии Ана Редондо, занимающая пост министра по вопросам равенства, раскритиковала заявления президента мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Переса на пресс-конференции, заявив, что его высказывания являются «примером сексизма, укоренившегося в культуре жизни пожилых людей».

Источник: AP 2024

Во вторник Перес провел пресс-конференцию, на которой объявил о проведении досрочных выборов на должность президента клуба. По ходу конференции функционер обвинил газету ABC во лжи и отметил, что статью «написала женщина, которая, скорее всего, не разбирается в футболе».

«В Испании подобные комментарии выглядят устаревшими и выдают возраст. Я надеюсь, что молодое поколение также поднимет голос против этого устаревшего и несколько пошлого сексизма. Его поведение на пресс-конференции является очередным проявлением того самого сексизма, который укоренился в жизни некоторых представителей старшего поколения», — приводит слова Редондо Cadena SER.

Пересу 79 лет, он занимал должность президента «Реала» с 2000 по 2006 год и был избран снова в 2009 году. При его руководстве клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок и семь раз — Суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз — Суперкубка УЕФА, пять раз — клубного чемпионата мира и дважды — Межконтинентального кубка.