«Интер» в десятый раз выиграл Кубок Италии по футболу

Ранее ТАСС сообщал, что «Интер» гарантировал себе победу в чемпионате страны. Клуб в 10-й раз стал обладателем Кубка Италии и вышел на чистое второе место по количеству данных трофеев. Рекордсменом является «Ювентус», завоевывавший титул 15 раз.