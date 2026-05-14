«Интер» в десятый раз выиграл Кубок Италии по футболу

РИМ, 13 мая. /ТАСС/. «Интер» со счетом 2:0 обыграл «Лацио» в финальном матче Кубка Италии по футболу и стал обладателем трофея. Встреча прошла в Риме.
На 14-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок «Лацио» Адам Марушич. На 35-й минуте гол забил Лаутаро Мартинес.
Ранее ТАСС сообщал, что «Интер» гарантировал себе победу в чемпионате страны. Клуб в 10-й раз стал обладателем Кубка Италии и вышел на чистое второе место по количеству данных трофеев. Рекордсменом является «Ювентус», завоевывавший титул 15 раз.
В прошлом году обладателем Кубка Италии стала «Болонья».